La llamativa confesión de Ducati sobre el rendimiento de Bagnaia: "Quizás no el pusimos en condciones..."

Gigi Dall'igna, jefe de la escudería italiana, asume parte de la culpa en el terrible rendimiento que tuvo 'Pecco' sobre la Ducati la temporada pasada.

'Pecco' Bagnaia vivió el peor año de su carrera deportiva en 2025. El turinés venía de encadenar dos subcampeonatos y dos campeonatos del mundo en la categoría reina. Con la llegada de Márquez al 'box' de Ducati, la determinación y velocidad de 'Pecco' desaparecieron.

Todo terminó resultando en un bloqueo mental que sumió a Bagnaia en una profunda crisis de rendimiento. El turinés terminó quinto en la clasificación general por detrás de pilotos como Pedro Acosta o Marco Bezzecchi, que contaban con bastantes menos recursos que 'Pecco'.

Los malos resultados comenzaron a provocar algún enfrentamiento entre piloto y escudería. Bagnaia aseguró en alguna ocasión que el equipo no cumplía con sus exigencias a la hora de desarrollar la moto. Algo que Ducati negaba refugiándose en la poca capacidad de adaptación que tenía su piloto para la Ducati 25.

Meses después, Gigi Dall'igna, jefe de la escudería, ha reconocido en 'La Gazzetta' que la situación para 'Pecco' no fue la mejor: "No logramos poner a Pecco en las condiciones de rendir al máximo como él podría haberlo hecho. A veces las cosas no salen como uno quiere, sino como quieren salir. Nadie hace todo siempre perfecto".

En 2026, Bagnaia y Ducati esperan volver a trabajar de la mano para competir por estar arriba. El turinés no ansía otra cosa que no sea estar en la pelea por el título junto a los Márquez, Bezzecchi y compañía. Aún así, otro año en blanco podría dejar ya sentenciada su salida de Borno Paginale.