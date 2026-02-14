Ahora

Estado de salud del emérito

Juan Carlos I asegura desde Abu Dhabi que se encuentra "excelentemente bien" y que "pronto" volverá a España

El contexto El que fuera jefe de Estado de España ha salido al paso de las especulaciones sobre su salud tras su ausencia en el funeral de su cuñada Isabel de Grecia.

Imagen de archivo del rey emérito Juan Carlos IImagen de archivo del rey emérito Juan Carlos IEFE/Lavandeira
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Juan Carlos I se encuentra "excelentemente bien". Así lo ha afirmado el emérito desde Abu Dhabi en palabras en las que ha agradecido en su nombre a todos los que se han preocupado por su estado de salud al tiempo que confirma que "pronto" va a volver a España.

"Como podrán comprobar, me encuentro excelentemente bien", ha expresado Juan Carlos I desde Abu Dhabi a, periodista Carlos Herrera, que ha compartido el mensaje que le hizo llegar el emérito.

Todo, después de su ausencia en el funeral de su cuñada Irene de Grecia. Después de que hubiese especulaciones sobre su estado de salud, sobre el posible delicado estado de salud por el que podría pasar Juan Carlos I.

El monarca ha afirmado que solo sufre "los problemas de achaques normales" de su edad (tiene 88 años) e incluso ha bromeado: "Ya me gustaría tener 20, pero no los tengo".

Además, Juan Carlos I dice estar "feliz" y ha comunicado que desea regresar a España en un futuro cercano: "Volveré pronto. Un abrazo a todos".

En otro orden de cosas, José María Aznar, expresidente del Gobierno, también ha publicado una foto en Instagram con el emérito y con un breve mensaje: "Reencuentro con el rey de las libertades y la democracia en España".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Rubio llama a una "alianza fuerte" con Europa pero con las exigencias de Trump: "Reclama reciprocidad de sus amigos europeos"
  2. La vieja guardia sacude al PSOE por la "falta de autocrítica" tras la debacle de Aragón y las palabras de Óscar López
  3. Más frío, más viento, pero menos lluvia el fin de semana: Oriana se despide este sábado con aviso rojo en la Comunitat Valenciana para dar paso a un anticiclón
  4. Hasta 35 millones para Equipo Económico en cinco años, una amortización sospechosa o pagadores desconocidos: el informe patrimonial del exministro Montoro
  5. El Patronato: la cárcel moral del franquismo que persiguió a la "mujer caída" hasta 1985
  6. Una vecina del secuestrador de Murcia llevó a la víctima al médico tras perder la visión por una paliza y la devolvió al horror de esa casa