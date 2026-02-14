Juan Carlos I asegura desde Abu Dhabi que se encuentra "excelentemente bien" y que "pronto" volverá a España

El contexto El que fuera jefe de Estado de España ha salido al paso de las especulaciones sobre su salud tras su ausencia en el funeral de su cuñada Isabel de Grecia.

Juan Carlos I ha asegurado desde Abu Dhabi que se encuentra "excelentemente bien" y ha agradecido a quienes se preocuparon por su salud. El emérito ha expresado su intención de regresar a España pronto, tras especulaciones sobre su estado de salud debido a su ausencia en el funeral de su cuñada Irene de Grecia. A sus 88 años, ha mencionado que solo padece "achaques normales" de su edad y ha bromeado sobre desear tener 20 años. Además, José María Aznar compartió una foto con el rey emérito, calificándolo como "el rey de las libertades y la democracia en España".

Juan Carlos I se encuentra "excelentemente bien". Así lo ha afirmado el emérito desde Abu Dhabi en palabras en las que ha agradecido en su nombre a todos los que se han preocupado por su estado de salud al tiempo que confirma que "pronto" va a volver a España.

"Como podrán comprobar, me encuentro excelentemente bien", ha expresado Juan Carlos I desde Abu Dhabi a, periodista Carlos Herrera, que ha compartido el mensaje que le hizo llegar el emérito.

Todo, después de su ausencia en el funeral de su cuñada Irene de Grecia. Después de que hubiese especulaciones sobre su estado de salud, sobre el posible delicado estado de salud por el que podría pasar Juan Carlos I.

El monarca ha afirmado que solo sufre "los problemas de achaques normales" de su edad (tiene 88 años) e incluso ha bromeado: "Ya me gustaría tener 20, pero no los tengo".

Además, Juan Carlos I dice estar "feliz" y ha comunicado que desea regresar a España en un futuro cercano: "Volveré pronto. Un abrazo a todos".

En otro orden de cosas, José María Aznar, expresidente del Gobierno, también ha publicado una foto en Instagram con el emérito y con un breve mensaje: "Reencuentro con el rey de las libertades y la democracia en España".

