Sánchez pide a las "potencias nucleares" que frenen el rearme: "Impidan el lanzamiento de una nueva carrera armamentística"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que el rearme nuclear no es la solución adecuada y ha instado a las potencias nucleares a negociar un nuevo acuerdo tras la expiración del anterior. Durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, Sánchez destacó el compromiso de España con el orden multilateral y subrayó la amenaza que representa Rusia. Aunque España ha aumentado su gasto en Defensa, Sánchez insistió en que el rearme nuclear es demasiado costoso y peligroso. Criticó que las potencias nucleares están ampliando sus arsenales y pidió detener esta carrera armamentística, abogando por un rearme moral y un Ejército europeo coordinado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este sábado que "el rearme nuclear no es la senda a seguir" y ha pedido a las "potencias nucleares que pongan freno" a la inversión y que, en su lugar, se sienten "a negociar y firmen un nuevo acuerdo para garantizar la continuidad del que acaba de vencer".

Así lo ha manifestado el líder del Ejecutivo durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde ha expresado el "compromiso de España con el orden multilateral y los países de Europa del este". "España está lejos de Rusia, pero sabemos muy bien que Putin es una amenaza real, que el mundo se está volviendo más inestable, y que los europeos debemos fortalecer nuestras capacidades de Defensa para proteger nuestras libertades", ha manifestado Sánchez, quien ha señalado que "España ha triplicado su gasto en Defensa".

Sin embargo, se ha mostrado "firmemente convencido de que el rearme nuclear no es la senda a seguir". "Hace 70 años nuestros padres y abuelos llegaron a la conclusión de que la disuasión nuclear era demasiado costosa y una forma demasiado arriesgada para evitar el conflicto entre naciones; demasiado costosa porque exige inversiones públicas colosales y demasiado peligrosa porque en varias ocasiones los errores técnicos humanos nos acercaron a desencadenar una guerra nuclear abierta entre Occidente y la antigua Unión Soviética", ha subrayado, a lo que ha añadido que esa "guerra hubiese llevado a la humanidad al borde de la extinción".

En este sentido, el también secretario general del PSOE ha expresado que "nuestros predecesores se dieron cuenta de que los riesgos de la disuasión nuclear pesaban más que su contribución a la paz", al tiempo que ha afirmado que "se dieron cuenta de que un sistema que exige cero errores y una corrección constante para evitar una destrucción total no es una garantía, sino una apuesta peligrosa".

"Están ampliando sus arsenales de nuevo"

Para Sánchez, esto "no es una cuestión de izquierda o derecha, sino de hacer lo correcto", por lo que ha lamentado que "las potencias nucleares han olvidado las lecciones del pasado y están ampliando sus arsenales de nuevo". "Juntos, están gastando más de 11 millones de dólares a la hora en armas nucleares y los expertos calculan que EEUU por sí solo invertirá 946.000 millones de dólares en armas nucleares", ha advertido.

A su entender, "esto es un error histórico que no podemos repetir, y menos con la sombra de la inteligencia artificial". Por ello, ha pedido "humildemente a todas esas potencias que pongan freno al rearme nuclear, que se sienten a negociar y firmen un nuevo acuerdo para garantizar la continuidad del que acaba de vencer". "Impidan el lanzamiento de una nueva carrera armamentística. La humanidad se lo agradecerá", ha asegurado.

De esta forma, el presidente del Gobierno ha defendido que "hay que frenar a Putin y fortalecer la capacidad disuasoria, pero de manera coordinada y controlada". "Construyamos un auténtico Ejército europeo. España se unirá con todos los recursos que haga falta", ha manifestado, tras lo que ha concluido su intervención en Múnich defendiendo que "el rearme que más necesitamos en el mundo es un rearme moral".

