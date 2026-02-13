El mensaje de Aston Martin tras los test: "No estamos contentos... pero nadie está preocupado"

Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, pone el foco en Adrian Newey como el "punto de inflexión" que puede revertir las malas sensaciones que ha dejado el AMR26 en Barcelona y Bahréin.

Tras las duras declaraciones de Lance Stroll y Fernando Alonso después de probar el AMR46 tanto en Barcelona como en Barhéin, Pedro de la Rosa ha querido calmar el pesimismo que reina en el equipo.

El embajador de Aston Martin, ante la prensa en Sakhir, ha explicado qeu no están "contentos, pero tampoco "preocupados" gracias a tener a Newey como guía.

"Es crucial. Creo que tener a Adrian en el equipo es un punto de inflexión. No estamos contentos. Siendo sinceros, nadie está contento cuando vas segundos más lento de lo esperado. Pero también es cierto que nadie está preocupado. Es diferente. Falta más agarre y potencia. Es la esencia del automovilismo, pero no hay nada raro en el coche que moleste a los pilotos", ha explicado.

De la Rosa pone en valor la capacidad de liderazgo del británico: "Desde que llegó Adrian, su liderazgo es incuestionable. Creo que es la mayor diferencia que sentí. Ayer, después de un día de test muy difícil aquí en Baréin, habló en el debrief y su liderazgo es tan fuerte que todo el equipo sabe exactamente qué hacer. Esto es muy diferente a años anteriores, donde cada uno podía tener su propia teoría".

"Adrian tiene muy claro qué hacer y nadie le cuestiona nada. Por lo tanto, tenemos una cantidad enorme de recursos trabajando en una sola dirección. Sé que puede que no suene convincente, pero créeme, escuchar este comentario fue muy inspirador para todos nosotros", ha señalado.

El expiloto español no tiene dudas de que la situación se revertirá, pero huye de aventurarse con plazos: "Sí, se puede arreglar. ¿En poco tiempo? ¿Cuánto es poco tiempo? No va a ser algo de la noche a la mañana. Todavía no sabemos cuál es nuestro límite, ya que todavía no estamos optimizando todo".

"Estamos intentando comprender dónde estamos. ¿Se puede arreglar? Sólo el tiempo lo dirá, pero tengo confianza, porque tenemos las herramientas", ha zanjado.