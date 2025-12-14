La dura crítica de Verstappen a la Fórmula 1: "Tengo la espalda destrozada..."

El neerlandés ha sido el último en quejarse de los coches actuales de Fórmula 1. Afirma que son muy incómodos de conducir y asegura que prefería los monoplazas de hace diez años.

No es noticia que los pilotos se quejen de la incomodidad que sufren en sus monoplazas. Recientemente, pilotos como Fernando Alonso o George Russell han hecho hincapié en ello. Esto se debe a que los coches desde 2022 cuentan con el efecto suelo, lo que los hace más grandes, pesados e incómodos para sus conductores.

La propia FIA reconoció que este problema "no se había anticipado". Sin embargo, es algo del pasado, ya que hay cambios planeados para 2026, con el cambio de reglamento, los monoplazas ya no tendrán este inconveniente. Max Verstappen, que ha sido el rey indiscutible durante este periodo, ha declarado que "no echará de menos estos coches".

"Prefiero los coches de 2015-2016", destaca el neerlandés, y asegura que eran más fáciles y entretenidos de conducir. El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 también acusa problemas de salud derivados de estos coches: "No me han resultado muy divertidos de conducir, y no han sido nada cómodos en todos estos años: tengo la espalda destrozada y siempre me duelen los pies".

Max afirma también que "estos coches tienen más defectos que ventajas", como recoge 'Formula Passion'. Está por ver los efectos que causarán todos los cambios planeados para 2026, que promete ser una temporada cargada de emociones y plagada de sorpresas.