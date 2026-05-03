¿Reconciliación de Max Verstappen con la Fórmula 1?: "Antes era un pasajero..."

El neerlandés firmó un segundo puesto en la clasificación de Miami y tras la prueba afirmó haberse sentido mucho más cómodo con el monoplaza que en el resto de pruebas disputadas en el calendario 2026.

"El coche en sí está bien, se puede competir"

Max Verstappen lleva tiempo siendo la figura más crítica contra la nueva normativa de la Fórmula 1. El neerlandés ha afirmado en varias ocasiones no disfrutar de la conducción de los monoplazas de 2026, algo que se ha traducido en resultados negativos para Red Bull. Sin embargo, esta situación parece haber cambiado, al menos en cierta medida.

La FIA ha trabajado durante el parón para realizar pequeños reajustes en el reglamento. Esto genera cambios en los coches que afectan al estilo de conducción y gestión energética, y aunque la esencia continúe siendo la misma que a principio de año, Max parece algo más convencido con las normas y con el Red Bull.

"El coche en sí está bien; se puede competir razonablemente bien con él. Antes no tenía control del coche, y ahora sí. Me sentía un pasajero, ahora puedo empujar", reconoce el tetracampeón.

Sin embargo, su desencanto con la competición continúa y afirma que "las críticas siguen siendo las mismas". Aunque un segundo puesto en la clasificación corrobora que el Verstappen competitivo está de vuelta: "Da igual si quedo segundo u octavo, pero para mí, y en cuanto a sensaciones al volante, esto es, por supuesto, un poco mejor".

Y para cerrar su comparecencia ante los medios tras la prueba del sábado, miraba al futuro de la F1, con la vista puesta en próximos cambios: "Ojalá puedan dar un paso más para el año que viene: más potencia en el motor y menos batería. Entonces se podrá lograr el resultado deseado".