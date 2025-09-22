El conmovedor mensaje del jefe de Williams a Sainz tras su podio en Bakú: "Lo recordaré..."

James Vowles, directivo de la escudería británica, se rinde a Carlos tras su espectacular resultado en el GP de Azerbaiyàn. Su mensaje en redes tras el podio es muy emotivo.

Carlos Sainz ha vuelto a dejar serias evidencias de que es uno de los mejores pilotos de la parrilla. El madrileño sigue celebrando su podio conseguido en el Gran Premio de Azerbaiyán después de firmar una clasficiación y una carrera sensacionales en la que solo un imparable Verstappen y un Russell a bordo de un fugaz Mercedes pudieron pararle.

Sainz se aseguró salir segundo en una 'qualy' que fue un auténtico caos. En la carrera, consciente de que tenía menos velocidad que todos sus contrincantes, Carlos jugó sus cartas a la perfección con una actuación inmaculada, sin fallos.

El español volvió a dar un golpe encima de la mesa y a lanzar un mensaje claro. Ha conseguido un podio con Williams antes que Hamilton con Ferrari, en carrera larga eso sí. Cabe recordar que el británico se llevó la victoria al 'sprint' en el GP de China.

Más allá de esa particular comparación con sus sucesor en Ferrari, Sainz se ha quitado un peso de encima con este podio. Su temporada ha sido muy complidada con momentos de muy mala fortuna y de tener cero entendimiento con el monoplaza.

James Vowles, jefe de Williams, valora en sus redes lo que ha sufrido Carlos y toda la escudería en un año difícil. El directivo asegura que este podio no lo olvidará: "He tenido la suerte de conseguir varios podios en mi carrera, pero este es uno que recordaré para siempre. Lo ganamos juntos como equipo: un equipo que, en los últimos años, ha estado atrás, luchando por sobrevivir, y ahora ha luchado para volver a esta posición":

Vowles también quiso dedicarle una palabras a Sainz: "Carlos realizó una carrera fenomenal: una conducción excepcional de principio a fin, y un placer verlo. Pudiste notar y oír lo mucho que significaba para él. Creo en el impulso positivo, y esto le da a Carlos una base sólida para construir sobre ella".