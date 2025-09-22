Gala del Balón de Oro: horario y dónde ver en TV

Dembélé y Lamine Yamal parten como grandes favoritos para suceder a Rodri Hernández como mejor futbolista de la pasada temporada.

El Théâtre du Châtelet de París acogerá este lunes, 22 de septiembre, la 69ª edición del Balón de Oro, premio organizado por la revista 'France Football'.

Ronaldinho será el encargado de entregar el trofeo masculino que acreditará al mejor futbolista de la pasada temporada.

OusmaneDembélé y Lamine Yamal son los grandes favoritos para suceder a Rodri Hernández, que lo alzó el pasado año.

El francés fue clave anotando 35 goles y repartiendo 16 asistencias en un París Saint-Germain que ganó prácticamente todo.

El extremo español, por su parte, marcó 21 goles y dio 22 asistencias, ganando la Liga y la Copa del Rey.

Además del Balón de Oro masculino y femenino, en la gala también se entregará el trofeo Yashin al mejor portero, el trofeo Kopa al mejor jugador sub-21, el premio Sócrates por el compromiso social, el trofeo Gerd Müller al máximo goleador y el trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador de la temporada.

La gala comenzará a las 21:00 (hora peninsular española) con la alfombra roja y se podrá seguir en directo en televisión a través de 'Movistar Plus+'.