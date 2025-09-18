Ahora

"Sí, fue por eso"

Alex Márquez cuenta cómo Valentino Rossi boicoteó su fichaje por Yamaha por su 'guerra' contra Marc

El piloto de Gresini ha estado junto a Josep Pedrerol en 'El Cafelito' y ha explicado por qué pagó los "platos rojos" del enfrentamiento su su hermano con el italiano.

alex marquez

Uno de los grandes titulares que ha dejado la entrevista de Josep Pedrerol a Alex Márquez en 'El Cafelito' es cómo Valentino Rossi boicoteó su fichaje por Yamaha por su 'guerra' contra Marc.

Todo ocurrió después de Malasia 2015, donde el italiano propinó una patada al entonces piloto de Honda, este se cayó y el 'Doctor' fue sancionado saliendo último en Cheste, donde Jorge Lorenzo se convirtió en campeón después de que Marc frenase al '46'.

El presentador de 'Jugones' y 'El Chiringuito' le preguntó directamente si pagó las consecuencias del enfrentamiento de su hermano con Valentino.

"Sí, fue por eso. No me lo dijeron, pero sí indirectamente", responde contundentemente el '73'.

"No salió. Iba al equipo satélite. Firmé con el equipo, pero Yamaha nunca dio el 'ok'. Yo pagué los platos rotos, pero no tenía la culpa", ha añadido.

En las últimas horas Jorge Lorenzo y Alex Crivillé también han hablado sobre el choque entre Valentino y Marc, dejando dos puntos de vista más que interesantes en a pocas semanas de que se cumplan 10 años del choque en Sepang.

