'Jugones' se sumerge en Madring: así está el circuito que albergará el GP de España de Fórmula 1

'La Monumental', la curva peraltada que desafiará a los pilotos, es el gran atractivo del trazado que se está construyendo en las inmediaciones de IFEMA.

El 11 de septiembre de 2026 echará a andar el Gran Premio de Madrid de Fórmula 1 con los primeros entrenamientos libres del fin de semana.

Sin embargo, el trazado en las inmediaciones de IFEMA llevará construido desde, al menos, el 31 de mayo.

Así lo ha explicado Carlos Jiménez, director de operaciones de IFEMA: "Tenemos que terminar la obra el 31 de mayo, ese es el compromiso contractual".

El proyecto va con adelanto y más de 300 operarios trabajan toda la semana con más de 20.000 toneladas de tierra diarias.

'La Monumental', la curva peraltada que desafiará a los pilotos en el Gran Premio de España, es el gran atractivo con sus 24 grados de inclinación por donde pasarán a más de 300 kilómetros por hora.