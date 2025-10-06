El comentario de Bagnaia a Ducati tras irse al suelo cuando rodaba a más de diez segundos del penúltimo

Seguramente el peor fin de semana de carreras para un Pecco que rodaba muy lento cuando se fue al suelo en la carrera de Indonesia.

Lo de Pecco Bagnaia este fin de semana en Indonesia fue un absoluto desastre. Seguramente una de las peores actuaciones de su carrera. Fue último en la sprint y en la carrera se fue al suelo cuando rodaba a más de diez segundos del penúltimo clasificado. Un resultado absolutamente injustificable.

Pidió disculpas a Ducati y explicó una caída extraña cuando parecía que rodaba lento sobre la moto: "Pido perdón al equipo. Estaba apretando, aunque fuera lento. Estoy muy decepcionado. Evidentemente, no tenía el feeling que tuve en Motegi".

"Estoy muy decepcionado por este Gran Premio, más aún después de lo logrado el fin de semana pasado, cuando había logrado la pole y ganado las dos carreras. Este circuito nunca fue fácil para mí, pero en el pasado obtuve buenos resultados. Esta vez llegué aquí y no encontré las sensaciones de Motegi. No pude apretar, solo sufrí. No tenemos respuestas sobre lo que ha pasado este fin de semana. Revisaremos los datos y los ingenieros tratarán de encontrar una solución para los próximos Grandes Premios, para poder pelear por el tercer puesto en el campeonato", ha dicho el piloto italiano.

Insistió en sus disculpas al equipo, que no lo pasó nada bien en Indonesia: también Marc Márquez acabó por el suelo y lesionado de su hombro derecho.

"Quiero disculparme con el equipo por la caída. Estaba apretando, aunque iba un segundo y medio más lento que los primeros. Quise alcanzar al penúltimo y me fui al suelo", cerró un Pecco que ha vivido seguramente el peor domingo de toda su carrera deportiva. Y eso en Ducati no se puede permitir.