Silvia Taúles, sobre la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bábara Mirjan: "A Genoveva no le hace ninguna gracia"

La boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan ha despertado gran expectación. La periodista Silvia Taúles ha revelado detalles sobre el enlace, las ausencias familiares y cómo se siente la exmujer del novio ante su nuevo matrimonio.

La periodista y colaboradora Silvia Taúles explica en este vídeo de La Roca todos los detalles del enlace matrimonial entre Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. La pareja se ha casado en una iglesia muy especial para el novio, ya que en el Cristo de los Gitanos reposan parte de las cenizas de la duquesa de Alba.

Taúles señala que Cayetano ha podido volver a casarse por la Iglesia gracias a que su exmujer, Genoveva Casanova, pidió hace años la nulidad matrimonial. "La pidió Genovenca cuando estaba saliendo con José Manuel Michavila", asegura la periodista. Además, añade que a ella "no le hace ninguna gracia" la boda de su exmarido "porque pierde el papel de exconsorte".

Por otro lado, también ha comentado la sonada ausencia de Jacobo Siruela, hermano de Cayetano. "Mandó un mail diciendo que no iba y explicando sus motivos", señala Taúles, y apostilla que el verdadero motivo de su ausencia sería que "se lleva fatal con su hermano".

