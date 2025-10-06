La genial radio de Fernando Alonso cuando era el único piloto capaz de adelantar en Singapur

El piloto asturiano superó al Racing Bulls Isack Hadjar a pesar de las dificultades para adelantar en el trazado nocturno de Singapur.

Singapur siempre ha sido una carrera de posición. A pesar de las cuatro zonas de DRS, adelantar es casi un milagro. Se vieron muy pocos adelantamientos en la carrera del domingo y una vez más fue Fernando Alonso el que puso la salsa con varias maniobras de muchos quilates.

Su 'sorpaso' a Isack Hadjar fue una de las imágenes de la jornada. Incluso derrapando para superar al Racing Bulls.

Su radio posterior fue simplemente genial. "Trofeo para el héroe de la carrera", reía el piloto de Aston Martin.

Finalizó séptimo en otra actuación brillante, remontando todas las posiciones que había perdido por culpa de una mala parada, con una rueda que no quiso salir de la pistola del mecánico.

Elegido piloto del día por los fans de la F1, Fernando firmó una de esas carreras que será recordada a pesar de que una vez más su coche no le permitió estar entre los mejores de la parrilla.

Un séptimo puesto que sabe muy bien para él y para Aston Martin. El "héroe" del domingo en Singapur.