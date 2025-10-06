Ducati se empieza a cansar de lanzar advertencias a Bagnaia: "La decepción es enorme"

Davide Tardozzi, jefe del equipo Ducati, dice que Pecco está "devastado" después de Indonesia: "Un fin de semana como este...".

De la victoria de Japón a ser último, muy último, en Indonesia. Pecco Bagnaia ha vuelto a las andadas con la Ducati. Iba último, a más de diez segundos del penúltimo, cuando se fue al suelo. Y en la escudería italiana se empiezan a cansar de lanzarle advertencias al piloto italiano.

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, habla de "decepción enorme" con Bagnaia: "La decepción es enorme en lo que respecta a Pecco…".

"De un fin de semana dominando a un fin de semana como este… Creemos en Pecco y seguimos creyendo en él. El análisis que tendrán que hacer Gigi Dall'Igna y los ingenieros en Bolonia es muy profundo", dice el jefe de la escudería italiano.

Pecco no lo está pasando nada bien: "Está claro que en este momento está devastado, como persona incluso más que como piloto".

Asegura que a pesar de todo Bagnaia sí cree en lo que está haciendo Ducati: "Creo que Pecco nos conoce bien y cree en nosotros, tanto a nivel técnico como humano. No ha habido ni una sola vez en la que Pecco haya dudado de que no hacemos todo lo posible por ayudarle".

Seguramente haya sido el peor fin de semana de la carrera de Pecco. Ni pudo terminar a pesar de un ritmo lentísimo. Por supuesto era la última Ducati de toda la parrilla. Y con muchísima diferencia.