El gran gesto de Márquez con Bezzecchi a pesar de su fractura: "Nadie lo hace..."

El de Cervera mandó un mensaje de tranquilidad y quiso defender al italiano, causante de la caída, antes las posibles críticas que puedan atacarle por la acción.

Marc Márquez ha tenido un Gran Premio de Indonesia para olvidar. El vigente campeón del mundo de MotoGP ha sufrido un duro accidente justo una semana después de levantar el título de la categoría reina. Lo más preocupante, una más que posible fractura en su clavícula derecha.

Marc ha hecho saltar todas las alarmas llevándose la mano su hombro derecho. De camino al centro médico tras el accidente, el español evidenciaba dolor en esa zona, que mantenía inmóvil. Tras una primeras pruebas en el circuito, parece ser que Márquez tiene los ligamentos fracturados de su clavícula.

Pondrá rumbo a Madrid para que se confirme de manera exacta el alcance de la lesión y si necesita pasar por quirófano o no. En el incidente, Marco Bezzecchi aparece como principal culpable de un impacto provocado por la mala frenada del italiano.

Aún así, Márquez se ha querido acordar de Bezzecchi después de la caída. El de Aprilia se ha disculpado con Marc asumiendo la culpa y el de Cervera, en una publicación en sus redes, ha querido pedir que no se le ataque al cuarto clasificado del mundial de MotoGP.

"No es la mejor manera de celebrar el campeonato, pero esto es una carrera. Hoy volaremos a Madrid y los médicos lo evaluarán todo. Por favor, sin resentimientos hacia Bezzecchi, nadie lo hace a propósito. Gracias por todo su apoyo", ha asegurado Marc en una publicación.