Ahora

'El Cafelito'

Pinto confiesa que no le gusta que le pregunten por Leo Messi: "Que me pregunten por mí"

El exfutbolista del FC Barcelona habla en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol y hace una confesión sobre las preguntas que recibe sobre Leo Messi.

Pinto

José Manuel Pinto y Leo Messi fueron inseparables en el mejor FC Barcelona de la historia, pero a él no le gusta demasiado que le pregunten por Leo. Lo ha explicado en 'El Cafelito' con Josep Pedrerol.

"Prefiero que me pregunten por mí", responde a la pregunta de Pedrerol de "por qué le molesta que le pregunten por Messi".

"Soy amigo de otra persona y me están preguntando por él... preguntadle a él", dice el exjugador del Barça.

Deja claro que no entendió el adiós de Leo Messi del Barça... pero tampoco el suyo: "El mío tampoco... ni cómo me fui. La gente no sabe ni cómo me he ido yo".

