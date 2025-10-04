La indignación de Óscar López ante las palabras de Ayuso sobre la Flotilla: "¿Cómo se puede ser tan inhumano y cruel?"

¿Qué ha dicho?"¿Cómo puede haber dicho que la Flotilla es una asamblea universitaria que ha ido a bañarse al Mediterráneo?", se ha preguntado el ministro, quien defiende que se trata de una estrategia de la presidenta madrileña para no hablar de los problemas de la gente.

La polémica política en torno a la Flotilla contra el genocidio de Israel sigue generando reacciones. Óscar López criticó duramente a Isabel Díaz Ayuso, calificando sus palabras como "burradas" y cuestionando su humanidad y valores. López sostiene que Ayuso utiliza esta controversia para desviar la atención de los problemas reales de la ciudadanía. En sus declaraciones, Ayuso minimizó la importancia de la Flotilla, sugiriendo que los activistas buscan subvenciones. Además, el portavoz del PP en Madrid, Carlos Díaz-Pache, también descalificó a los activistas y a la oposición, acusándolos de no querer el fin del genocidio.

En este sentido, el líder de los socialistas madrileños defiende que se trata de una estrategia de Ayuso para no hablar de los problemas reales de la gente. "¿Cómo puede haber dicho que la Flotilla es una asamblea universitaria que ha ido a bañarse al Mediterráneo?", se ha preguntado el ministro.

Óscar López se refiere a unas declaraciones se Ayuso, en las que la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que "si la asamblea de 'facultad flotante' creyera que Israel es genocida, no habrían aparecido por allí ni locos".

Sin embargo, la líder del PP en Madrid no se quedó ahí, sino que llegó a decir que la Flotilla partió hacia Gaza por "subvenciones: "Ya se han dado el baño y, a partir de ahora, subvenciones para chiringuitos, cine, teatro...".

La misma línea siguió en ese pleno, sin reflexión ni pudor tampoco, su portavoz, Carlos Díaz-Pache, quien expresó que "El Juan Sebastián Elcano tardaría menos en dar la vuelta al mundo que la Flotilla en completar su batucada por el Mediterráneo".

Así, dedicó insultos a los activistas, y también para la principal fuerza de la oposición: "Señores de 'Hamas Madrid', cuando hay una oportunidad de paz, se enfadan". De esta forma, Díaz-Pache y Ayuso acusaron a Mas Madrid de, en realidad, no querer que termine el genocidio.

