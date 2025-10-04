Nuevo 'rajadón' de Bagnaia contra Ducati tras la 'sprint' en Indonesia: "Lo que ha pasado es inaceptable..."

El turinés ha vuelto a cargar contra la escudería después de no haber podido puntuar en la carrera corta. Acusa la falta de velocidad a errores de Ducati.

'Pecco' Bagnaia vuelve a ser protagonista y, a diferencia del fin de semana pasado, no para bien. El turinés no dudó en señalar a Ducati tras su victoria en Motegi asegurando que cuando le habían hecho caso con las mejoras de la moto, había rendido.

Dejó caer algún que otro 'dardo' pero lo más llamativo es que no ha dudado en volver a cargar contra su propio equipo tras la 'sprint' del Gran Premio de Indonesia. 'Pecco' ha sido decimocuarto, la última moto en pista, y el italiano ha achacado ese mal resultado al pobre funcionamiento de la moto.

Bagnaia ha mandando un contundente mensaje tras la carrera corta cargando contra la manera de trabajar con la escudería y algunos errores, que según él, habían cometido los ingenieros a la hora de configurar la moto: "Tenía movimientos imparables. Muchas veces he estado sin frenos".

"Es peligroso roda así pero estamos acostumbrado. Lo que ha pasado hoy ha sido algo para mi inaceptable. Después iré al 'box' (de Ducati) a hablar", ha asegurado el turinés en unas declaraciones para los micrófonos de 'DAZN'.

"Algo ha pasado porque hace una semana estaba ganando una 'sprint' con dos segundos", ha añadido Bagnaia después de la carrera volviendo a dejar caer que el mal rendimiento de la Ducati ha sido culpa de la propia escudería dejando un nuevo episodio de tensión entre equipo y piloto.