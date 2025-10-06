El jefe de Ferrari responde a las quejas de Fernando Alonso: "Estaba todo bajo control..."

Fred Vasseur, jefe de Ferrari, dice que Lewis Hamilton en ningún momento puso en peligro la carrera a pesar de completar la última vuelta sin frenos.

Lewis Hamilton fue sancionado con cinco segundos por acortar curvas en la última vuelta de la carrera de Singapur. Se quedó sin frenos y su conducción fue realmente peligrosa. Lo denunció Fernando Alonso, que ganó una posición con esa sanción al piloto de Ferrari y acabó séptimo.

Pero en la escudería italiana para nada estaban de acuerdo. Defendió Fred Vasseur, el gran jefe, que todo estuvo bajo control en todo momento.

"Todos sabemos que en Singapur, cuando estás en el medio del tráfico, es crítico para los frenos... pero no esperábamos que llegara a este punto", dice un Vasseur que en todo momento "adaptaron el ritmo" para que Lewis no provocara ningún accidente.

"En términos de seguridad, sí, estaba bajo control, porque adaptamos el ritmo. No es que Lewis estuviera empujando como un loco en la última vuelta. Iba 30 segundos más lento. En ese sentido, estaba en el lado seguro, aunque no era el objetivo", responde así a un Alonso que pidió sanción... y la FIA así lo hizo.

Ferrari tuvo ritmo durante la carrera, sobre todo con los blandos. Pero esos problemas en los frenos le condenaron: "Cuando él apretaba, el ritmo estaba ahí, y la diferencia con los coches de delante era coherente con el delta de neumáticos, pero nada más. Es frustrante, porque sentimos que cuando hicimos tres vueltas seguidas sin ahorrar, el ritmo no era malo".

Charles Leclerc fue sexto y el mencionado Lewis, octavo. Fue castigado con cinco segundos y perdió la posición con Fernando.