Mucho ha llovido desde la última carrera disputada en China. La Fórmula 1 no visita el país asiático desde el año 2019, un Gran Premio que en su día fue el número 1.000 en la historia de la categoría reina del motor.

Sin embargo, la Fórmula 1 de hoy en día no se parece en nada a aquella que visitó Shanghai hace ya 5 años... Para empezar, un tal Max Verstappen aún no había conseguido aún el ansiado título mundial. De hecho, no parecía que el primer campeonato del neerlandés estuviera ni siquiera cerca...

Cinco victorias ostentaba por aquel entonces un tal Max Verstappen, que únicamente podía batallar por la victoria en algunos circuitos específicos, algo que nada tiene que ver con la situación actual... Otra de las características de aquella temporada está en el compañero de equipo del neerlandés, pues, por entonces, un joven Pierre Gasly debutaba en Red Bull en una andadura que acabó siendo más breve de lo esperado.

Lewis Hamilton, en medio de los años dorados de Mercedes, era pentacampeón del mundo por aquel entonces, con Valtteri Bottas compartiendo escudería con el británico. Mientras tanto, un tal Carlos Sainz daba sus primeros pasos en McLaren en una temporada que acabó siendo su consagración y que acabó provocado su fichaje por Ferrari unos meses después.

Además, este era el tercer Gran Premio desde la 'retirada' de Fernando Alonso, que finalizó su relación con McLaren en Fórmula 1 al término de la temporada 2018. El asturiano regresaría a la categoría reina dos años después de la mano de Alpine.

Por otro lado, varios de los nombres que ahora vemos ocupar las primeras posiciones estaban diputando su tercer Gran Premio en Fórmula 1. Nombres como Alex Albon, Lando Norris o George Russell se encontraban en su temporada de debut. Lo que queda claro es que las cosas han cambiado bastante desde aquel Gran Premio de China de 2019. Ahora, con menos de una semana para el regreso del circuito al calendario, Shanghai vuelve a prepararse para acoger al 'Gran Circo'.