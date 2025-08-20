¡Increíble! Así se quedó la bota de Fermín Aldeguer tras su podio en el GP de Austria

El piloto de Gresini se dejó todo para conseguir el segundo puesto en el Red Bull Ring. Tanto es así, que la suela de su bota se desprendió asomando un dedo del pie.

Fermín Aldeguer fue el hombre más feliz en suelo austriaco. El corredor de Gresini consiguió un gran segundo puesto en el Red Bull Ring. El murciano se dejó la piel para conseguir su mejor resultado esta temporada.

Y casi ocurre esto literalmente ya que el murciano acabó la carrera del domingo con la suela de la bota derecha totalmente destrozada. Tanto es así que se le podía ver el dedo gordo del pie asomando.

"Un día te limas la uña", le dijo con sarcasmo Marc Márquez al '54' y le preguntó si había tocado el pie con la pista. Justamente después, le enseñó el agujero que tenía en su bota y el de Ducati junto a Marco Bezzecchi alucinaron.

"En la última curva no podía ni frenar con el de atrás", ha reconocido el joven de 20 años en la conversación con los dos miembros del podio. Definitivamente, su segundo puesto ha valido su peso en oro.