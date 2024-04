Hay un nombre que suena con fuerza para el proyecto de Audi de cara a 2026: es el de Carlos Sainz. El español se quedará sin asiento el próximo curso ante la llegada de Lewis Hamilton a Ferrari. Y el casting ha comenzado para él. Con las opciones de Red Bull y Mercedes encima de la mesa.

Pero Valtteri Bottas, actual piloto de Kick Sauber, no renuncia a ese asiento. Elogia el "plan" que tiene Audi y cree que puede ser candidato al asiento: "Todo el mundo sabe que hay un plan claro. Todos en el equipo quieren implicarse porque ahora saben que Audi está dando el 100%".

Su pobre rendimiento en este inicio de curso (es vigésimo en el mundial sin haber puntuado), cree que no le afectará para conseguir el puesto: "Todavía no es definitivo. Sólo hemos hecho dos carreras y creo que todavía necesitamos algunas más en nuestro haber y, con suerte, con algunos buenos resultados la pelota comenzará a rodar un poco más, pero no hay mucho por el momento".

"La experiencia es importante en este deporte. Cuando las reglas cambian, también tienes que ser muy dinámico en términos de la dirección en la que tomas el coche y tener nuevas ideas. Y cuanta más experiencia tengas, mejor podrás adaptarte a ciertas cosas. Así que espero que ese sea mi punto fuerte", señala el piloto finlandés.

Y sentencia: "Creo que todos los equipos ya deberían conocerme. Así que estoy seguro de que siempre habrá oportunidades. Pero para mí, el coche más rápido sigue siendo una prioridad".

Está claro que Audi va a dar muchas vueltas al actual proyecto de Sauber. Hay mucho por mejorar... y lo primero es incrementar el nivel de los pilotos. De ahí que Sainz, ganador en el Gran Premio de Australia, sea uno de los candidatos que suenan con más fuerza.