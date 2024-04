La llegada de Lewis Hamilton a Ferrari ha levantado múltiples reacciones entre las principales personalidades de la Fórmula 1. En un movimiento que puede marca un antes y un después en la historia de la categoría reina, algunos ya han avisado del riesgo que supone ser piloto de Ferrari.

El último en alzar la voz ha sido Alain Prost. El tetracampeón del mundo comentó el fichaje del británico por la marca italiana haciendo referencia a la presión extra que supone militar en la Scuderia: "Creo que no es tan fácil, porque con Ferrari, Hamilton se enfrenta a una forma diferente de trabajar, especialmente porque hay una presión diferente. Y con una forma de pensar diferente, los medios de comunicación también ejercen mucha presión".

"Puedo entender su decisión, porque cuando estás en un equipo como Mercedes que no ha ganado una carrera en dos años y realmente si no tienes lo suficiente para luchar por volver a la cima a tu edad, entonces probablemente te preguntes por qué no deberías intentar algo diferente", añadió el francés.

Sin embargo, sostiene que para el espectáculo es una gran noticia: "Pero sin duda es bueno para el deporte porque todo el mundo estará mirando. Si las cosas van bien para Ferrari, entonces eso puede ser todo".

Ferrari lleva sin conseguir el Mundial de Constructores desde el año 2008, mientras que para ver a un campeón del mundo vestido de rojo hay que retroceder todavía un año más, hasta 2007. Es lógico que esta gran cantidad de temporadas sin éxito empiecen a pesar en Maranello, que buscan un nuevo rayo de esperanza con la llegada de Hamilton.