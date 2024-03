Después de que Alex Albon sufriera un accidente en los Libres 1 del Gran Premio de Australia, Williams ha decidido apartar a Logan Sargeant para que el piloto tailandés pueda seguir compitiendo este fin de semana. El equipo no contaba con otro chasis en el circuito.

Y Sargeant, claro, está hundido. Asegura que es el momento "más difícil" que ha vivido en su carrera como piloto: "Este es el momento más difícil que puedo recordar en mi carrera y no es fácil".

"Sin embargo, estoy aquí para el equipo y continuaré contribuyendo en todo lo que pueda este fin de semana para maximizar lo que podemos hacer", comenta el piloto norteamericano.

Albon le ha agradecido el gesto: "Logan siempre ha sido un gran profesional y un piloto de equipo desde el día uno. Esta situación no será fácil para él". Podrá seguir pilotando en Albert Park tras esta polémica decisión de Williams.

Su jefe la ha justificado diciendo que no entiende que la F1 no les permita tener un chasis de repuesto. Así ha protestado James Vowles después de los Libres 2 de Australia.

"Es inaceptable en la Fórmula 1 moderna no tener un chasis de repuesto, pero es un reflejo de cómo estábamos por detrás en el período invernal y una ilustración de por qué tenemos que ir a conseguir una mejor posición para el futuro. No tendría porqué ser el afectado de un accidente que no ha tenido él", ha expresado.