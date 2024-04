Desde que se anunció el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari para la próxima temporada de 2025, el mercado de pilotos está que arde. Mercedes tiene candidatos de sobra para sustituir al siete veces campeón del mundo y se ha hablado de algunos pilotos.

Uno de los nombres que sonó hace unas semanas fue el del alemán Sebastian Vettel, al que algunos colocaron como posible sustituto del inglés en Mercedes y piloto que de volver, también podría ser considerado como líder de proyecto para el equipo Audi a partir de 2026. Vettel por su parte comentó que de momento regresar a la Fórmula 1 no está en sus planes pero no lo descartó del todo.

El que si que descartó la idea de contratar a Sebastian Vettel fue el excampeón del mundo Damon Hill, que señaló que darle el asiento de Mercedes al alemán, sería dar un paso atrás: "¿Te arriesgarías a que recuperara su forma? Yo no lo haría, francamente".

Damon Hill analizó en ‘F1 Show’ el nivel de Vettel en sus últimas temporadas: "Brilló con luz propia durante un periodo muy intenso, y luego pasó algo. Se apagó y fue dando tumbos".

"Nunca vi realmente esa forma del Vettel juvenil que era dominante. Fue genial al principio de su carrera y luego, cuando se puso difícil en Ferrari y cosas por el estilo, se convirtió en una especie de trabajo", ha agregado el veterano.

Vettel confesó haber tenido conversaciones con Wolff pero al parecer estas no estaban relacionadas con su posible regreso a la parrilla. No obstante, el de Heppenheim habló en 'The Chris Moyles Show' en 'Radio X' de los factores que tendrían que darse para su regreso.

Obviamente... sigo el deporte, veo lo que está pasando. Y puede ser atractivo e interesante, pero realmente depende del paquete completo. Porque es un gran compromiso también, con todas las otras cosas que suceden fuera de la actividad de conducción”, ha explicado el germano.

Sebastian Vettel aseguró que aun se siente joven y que la edad no le limita: “Para considerarlo seriamente, creo que dependería mucho del paquete. Me siento muy joven, ya que todos los pilotos con los que me crié siguen corriendo y firmando grandes contratos”.

Quedará esperar para ver quien será el encargado de suplir a Lewis Hamilton en Mercedes. Todo apunta a Carlos Sainz. De momento, poco a poco las situaciones contractuales de algunos pilotos ya se están cerrando, así como ha ocurrido con Fernando Alonso y su renovación el pasado jueves 11 de abril.