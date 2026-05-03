Drama para Ferrari: la surrealista acción que dejó a Leclerc sin podio en la última vuelta

El monegasco, que tenía peleaba por el podio en la última vuelta, terminó cruzando la línea de meta en sexto lugar tras unos últimos metros de carrera muy complicados para el de Ferrari.

Charles Leclerc es uno de los pilotos que más fuerte ha estado durante el Gran Premio de Miami. Sin embargo, el monegasco se irá de la cuarta carrera del año con un mal sabor de boca. Leclerc llegó a ponerse primero en las primeras vueltas.

De hecho, en la primera curva aprovechó un error de Verstappen y Antonelli para asaltar el liderato del gran premio. Poco le duró, Norris le adelantó un par de vueltas después. Aún así, Charles siguió luchando por un puesto en podio.

El de Ferrari aguantó hasta la última vuelta en la cuarta plaza. Tenía opciones de ser tercero adelantando a Piastri pero un error le condenó. En una curva perdió el control de su monoplaza lo que resultó en un trompo que poco le faltó para convertirse en accidente.

El Ferrari tenía algún problema y, a pesar de poder seguir la carrera, Charles no pudo evitar que George Russell y Max Verstappen le adelantaran en los últimos metros para relegarle a la sexta posición. Todo tras una prueba en la que había estado constantemente en las posiciones de arriba.

Leclerc tuvo que conformarse con ese resultado en un gran premio en el que parecía que Ferrari podría optar a la victoria. McLaren si materializó en resultados sus mejoras pero desde Maranello tendrán que esperar para saber si realmente pueden pelear por el Mundial.