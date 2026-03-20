Carlos Sainz no se arrepiente de haberse marchado de McLaren: "Fue lo correcto"

Carlos Sainz desvela qué pilotos son sus candidatos para ganar la Fórmula 1 en 2026

El piloto de Williams admite no lamentarse por su marcha del equipo papaya, aún sabiendo que si se hubiera quedado, habría tenido la oportunidad de pelear por el título.

La trayectoria de Carlos Sainz en Fórmula 1 es extensa. El piloto español debutó en 2015 con Toro Rosso y a partir de ahí, Sainz ha pasado por un total de cuatro equipos (Renault, McLaren, Ferrari y Williams).

Aunque uno de los momentos más importantes en la carrera del piloto madrileño fue 2021. Sainz dejó McLaren y fichó por Ferrari, donde conseguiría sus primeras victorias en la categoría.

Un movimiento, que viéndolo desde la perspectiva actual, con el equipo McLaren como el vigente campeón, hace que muchos se pregunten si Sainz se arrepiente de haberse marchado de Woking y haber perdido la oportunidad de luchar por el título.

Algo que el madrileño tiene muy claro: "Creo que dejar McLaren fue lo correcto en el momento adecuado. Y lo único que siento es felicidad por el equipo. Sinceramente, me alegro por ellos. No me arrepiento de nada".

"¿Y te digo por qué no? Porque, en primer lugar, en 2021, con Ferrari, conseguí mis primeros podios. En 2022 gané mis primeras carreras y en 2023, mientras seguía ganando carreras con Ferrari, McLaren seguía prácticamente último en la clasificación de Bahréin", comentó Sainz en declaraciones al podcast 'Beyond the Grid'.

Un momento que Carlos compara con su situación actual en Grove. "Creo que cada equipo y cada trayectoria son completamente diferentes, pero la etapa en la que creo que encontré a Williams en 2025, diría que es una trayectoria muy similar a la de McLaren en 2019 y 2020", concluyó el piloto de 31 años.