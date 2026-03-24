Un ex de la F1 lamenta la situación de Sainz en Williams: "Dejando de lado a Aston Martin..."

Jolyon Palmer, expiloto de la Fórmula 1, coloca a Aston Martin y a Williams como los peores coches de la parrilla: "No va a mejorar".

La Fórmula 1 de 2026 está dejando en muy mal lugar a Aston Martin. Pero no son los únicos. También a Williams. Porque a Cadillac, recién llegados a la competición, no se les pude contar. Y el expiloto Jolyon Palmer cree que va a ser un año completamente desastroso para ellos.

Palmer, en declaraciones que recoge 'Motor.es', los ve como la "gran decepción": "Hay que dejar de lado a Aston Martin porque van a ser la mayor decepción durante mucho tiempo. Pero Williams, con todas sus expectativas, realmente ha sufrido, y no creo que esto vaya a mejorar pronto".

No le da buenas noticias a Carlos Sainz: "Está yendo mal en todos los aspectos. Creo que el peso es un tema sobre el que ya hemos hablado extensamente, pero hay muchas cosas que no funcionan correctamente en ese coche".

El jefe de Williams, James Vowles, ya reconoció que el problema del sobrepeso era un dolor de cabeza importante... y que no lo resolverían pronto.

"Hay algunas cosas que no están bien organizadas. Y además tuvieron problemas de fiabilidad. Para mí, probablemente son la mayor decepción", apunta.

Aunque el piloto español pudo sumar los primeros puntos para el equipo en este inicio, en Williams lo trataron casi como un milagro. Porque ni mucho menos esperaban ese resultado tan pronto.

En Japón, este fin de semana, son conscientes de que volverán a pasarlo muy mal. Ni pasar a Q2 ni seguramente llegar a los puntos. Esa es la dura realidad del equipo Williams.