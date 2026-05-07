Briatore se encomienda a Colapinto y desvela el ambicioso objetivo de Alpine: "Queremos ir a por el 4º coche"

Flavio Briatore, director del equipo fracés, ha querido atribuirse el mérito de confiar en el joven piloto argentino y confirma sus altas aspiraciones para la temporada 2026 de F1.

Sin duda, Alpine es uno de los equipos del 'paddock' de Fórmula 1 que ha dado un paso adelante esta temporada. Después de un 2025 para olvidar en el equipo francés donde tan solo Pierre Gasly logró sumar puntos, su jefe de equipo ha salido en defensa de su "decisión" personal de apostar por Franco Colapinto a pesar de los deficientes resultados de su primer año en la escudería.

"Ahora todo el mundo se da cuenta de que Franco tiene el potencial para ser un super piloto. Yo creí en él siempre. Fui yo quien lo puso en el coche. Mucha gente me preguntó por qué, pero esto demuestra que tenía razón", explicaba Flavio Briatore. Unas declaraciones que llegan tras un gran séptimo puesto del joven argentino en Miami: "Hizo un muy buen trabajo todo el fin de semana. Sólido en clasificación, sólido en carrera. Sin errores. Esto es exactamente lo que espero de Franco".

Quiso recordar también el polémico momento en el que escogió sustituir a Jack Doohan por el argentino, después de los buenos atisbos que el argentino mostró en Williams en 2024: "En este equipo decido yo, y decidí quedarme con Franco. Ahora se empieza a entender". Y concluyó sus declaraciones a 'Fox Sports' expresando su "excelente relación" con el piloto y los objetivos marcados para lo que resta de campeonato.

"Queremos ir a por el 4º coche, no ser el 5º o 6º. Eso es seguro", explicaba el Briatore más ambicioso. El italiano no se confirma con liderar la zona media de la tabla, sino que espera poder llegar a causar problemas a los grandes nombres de la parrilla, como George Russell, Kimi Antonelli o Charles Leclerc: "Delante tenemos a McLaren, Ferrari, Mercedes y Red Bull no tan lejos. El trabajo sigue".