La esperanzadora imagen de Carlos Alcaraz durante la recuperación de su muñeca derecha

El tenista español publicó una imagen durante su cumpleaños llevando una férula de movilización más ligera que la anterior, por lo que se prevé que su recuperación avanza por el camino correcto.

Carlos Alcaraz continúa recuperándose de su lesión en la muñeca derecha. El tenista español sufrió una molestia durante su encuentro contra Otto Virtanen (6-4, 6-2) en el Torneo Conde de Godó, y desde entonces no ha vuelto a una pista de tenis.

Además de estar apartado de la arcilla, el murciano anunció su ausencia del Mutua Madrid Open, el Masters 1000 de Roma y Roland Garros, por lo que no lo veremos jugar hasta el próximo mes de julio, por lo menos.

Durante las últimas semanas, Alcaraz ha sido visto llevando una férula de movilización, la cual le inmoviliza la mano hasta cierto punto para evitar molestias.

Sin embargo, este martes se ha divulgado una imagen del propio Carlitos en su cumpleaños llevando una nueva férula menos inmovilizadora, la cual le permitiría más movimiento rotacional en la muñeca derecha con el fin de que no pierda musculatura.

De esta forma, se espera que la recuperación del español esté avanzando en buen camino y pueda comenzar a entrenar pronto para llegar en forma para Queen’s o Wimbledon.