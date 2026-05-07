Ayuso eleva su choque con Sheinbaum y asegura que México está "a dos pasos de llegar al camino de Venezuela"

El contexto La presidenta de la Comunidad de Madrid mantiene abierto un enfrentamiento con la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, a la que ha acusado de usar su visita a México para "dividir y enfrentar".

Isabel Díaz Ayuso vivió un momento tenso en México durante su visita a Aguascalientes. Durante un acto, la diputada Morena Martha Márquez interrumpió su discurso con una pancarta que decía "No tenemos agua", protestando contra el gobierno local por la falta de agua. Ayuso, aunque no fue el objetivo directo de la protesta, comentó que no se debe interrumpir eventos de esa manera. En el Congreso de Aguascalientes, Ayuso criticó a quienes no asumen la historia compartida entre España y México, sugiriendo que tienen aversión a la libertad. También afirmó que México enfrenta graves problemas de seguridad y narcotráfico.

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a protagonizar un momento tenso dentro de su viaje por México. Durante el acto de entrega de llaves de la Ciudad de Aguascalientes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la regidora de Morena Martha Márquez ha interrumpido su discurso con una pancarta en la que se podía leer el mensaje "No tenemos agua", colocándose junto a Ayuso entre gritos de "fuera, fuera" del público asistente.

La protesta no iba directamente dirigida contra Ayuso, sino contra el gobierno panista por "tener a las familias de Aguascalientes sin agua", como ha denunciado Martha Márquez. Ayuso comentó más adelante que "no se va a los eventos a reventarlos". "Hay quienes quieren renegar de ello, incluso encontrar en el pasado respuestas y quizás excusas a los problemas de hoy, pero donde unos ven problemas otros vemos oportunidades: ¿Qué no daría otra unión cultural, como la hispana, por tener lo que nosotros?", aseguró Ayuso en el Congreso de Aguascalientes.

En su intervención no llegó a nombrar directamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con quien ha mantenido varios choques que comenzaron cuando Ayuso calificó a México como un "narcoestado". Sí que ha comentado que aquellos que "no quieren asumir todo lo que somos" son los que tienen una "profunda aversión por la libertad y la pluralidad". "Necesitan dividir entre buenos y malos a los ciudadanos", opina.

La presidenta regional ha sido más dura en una entrevista en 'Telecinco', donde ha comentado que México está "a dos pasos de llegar al camino de Venezuela" y ha asegurado que Sheinbaum lleva unos días donde "lo está pasando fatal" con su presencia.

Ayuso valoró que la relación entre España y México "es excepcional de toda la vida", tras más de cinco siglos "de hermanamiento, de una historia compartida", por lo que "no logro entender" por qué es algo que "les duele profundamente". Según la presidenta de la Comunidad de Madrid, en su viaje ha podido constatar, dice, que México es un país que tiene "muchísimos problemas de seguridad", donde hay "centenares de miles de desaparecidos" y un "gran problema" con el narcotráfico, que "llega hasta el último comercio de último pueblo".

Eso sí, la mandataria mexicana descartó que la visita al país de la presidenta de la Comunidad de Madrid pueda afectar a la normalización de la relación bilateral entre los dos países. "¿Ella por venir a México va a minar una relación diplomática? Pues no creo, no. Yo no le veo tanta importancia", señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina

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