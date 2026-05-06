Iñaki Gabilondo se define como "testigo privilegiado" de la historia de España: "Me horroriza que se blanquee la dictadura"

En 'La Noche de Aimar', Aimar Bretos conversa con Iñaki Gabilondo sobre su papel como testigo de la historia de España: "He visto muchos acontecimientos cuando estaban en fase de construcción, y me siento satisfecho de cómo me posicioné ante ellos".

Iñaki Gabilondo se define como un "testigo privilegiado" de la historia reciente de España. Durante su conversación con Aimar Bretos, en 'La Noche de Aimar', el veterano periodista ha recordado que ha vivido de primera mano algunos de los episodios más trascendentales del país. "Cuando Franco murió yo tenía 36 años y tres hijos. Esa etapa me la sé bien", ha explicado, subrayando que su generación ha atravesado momentos decisivos en plena madurez vital.

Entre esos hitos, Gabilondo ha mencionado el intento de golpe de Estado, que "vivió sin saber cuál sería su desenlace", o fenómenos culturales y sociales que presenció desde sus inicios, como la irrupción de The Beatles, a los que, bromea, supo ver potencial desde el principio."He visto muchos acontecimientos cuando estaban en fase de construcción, y con el paso del tiempo me siento bastante satisfecho de cómo me posicioné ante ellos", ha señalado.

Con ironía, ha resumido su trayectoria asegurando que "no le gustó ETA desde el principio" y que, en cambio, "confió en el talento de los Beatles desde sus primeras etapas". "Así que sí, soy un testigo privilegiado", ha concluido.

La conversación ha derivado hacia el presente político cuando Bretos le ha preguntado qué siente al escuchar el término "dictadura" aplicado al contexto actual. "Me pongo nervioso y me enfado", ha comentado el periodista, que ha advertido del peligro de banalizar ese concepto: "Me horroriza que se esté blanqueando la dictadura; no se puede jugar con eso".

"Una dictadura es no poder leer el libro que quieres, ni ver la película que quieres, ni reunirte con quien deseas, ni decir lo que piensas. No puedes tener la identidad que quieres, ni religiosa ni sexual. Eso es una dictadura", ha afirmado con rotundidad.

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