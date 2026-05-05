La imagen más llamativa del GP de Miami: Hamilton hace una peineta a Colapinto tras un encontronazo

El heptacampeón de la F1 reaccionó de forma grosera ante una maniobra forzada del piloto de Alpine, que provocó que el británico se saliese de pista durante un instante en la primera vuelta.

El GP de Miami ha estado cargado de momentos intensos desde la salida. Un doble trompo de Max Verstappen o el toque de Isack Hadjar marcaron el porvenir de una carrera que volvió a ganar Kimi Antonelli. Sin embargo, el gesto de uno de los pilotos de la parrilla hacia otro ha sido muy comentado en redes sociales.

En concreto, Lewis Hamilton se ha convertido en tendencia debido a la peineta que le dedicó a Franco Colapinto durante la curva 11 de la primera vuelta. El grosero gesto del heptacampeón de la Fórmula 1 se debió a un leve incidente en el que el argentino obligó al británico a salirse de la pista.

Una maniobra forzada del piloto de Alpine provocó que Hamilton tuviese que cambiar de trayectoria de forma abrupta, desviándose del trazado. Dicha acción molestó al piloto de Ferrari, el cual reaccionó de forma instantánea y le sacó el dedo a Colapinto en la siguiente recta.

"Lewis me ha golpeado", comentó Franco a su radio, mientras que Hamilton señaló rápidamente que tenía "daños" en su monoplaza. La imagen fue captada por la cámara 'onboard' situada en la parte trasera del asiento del británico, y cuando fue emitida en televisión, fue rápidamente capturada por los espectadores, que rápidamente la compartieron en redes sociales.

Debido a que el incidente no causó males mayores, Dirección de Carrera decidió no sancionar a ninguno de ellos, y ambos acabaron la carrera puntuando.