El jefe de Mercedes pide que pare la euforia en torno a Kimi Antonelli

Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, no está cómodo con la euforia que hay en Italia con las victorias que está consiguiendo Kimi Antonelli.

Son tres victorias seguidas para Kimi Antonelli en la Fórmula 1: Miami, Japón y China. Ahora mismo, a pesar de su corta edad, es el máximo favorito al título. Ya tiene 20 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo en Mercedes, de George Russell.

Pero a pesar de esos números su jefe, Toto Wolff, pide cautela. No le gusta la euforia que está surgiendo en torno a él sobre todo en su país, en Italia.

En declaraciones a 'Motorsport', pide que mantenga "los pies en el suelo" sobre todo dentro de la escudería de las flechas de plata: "Creo que la parte más sencilla es asegurarnos de que aquí, dentro del equipo, mantenga los pies en el suelo. Sus padres tienen mucho que ver en que siga siendo una persona humilde".

"El mayor problema es la opinión pública italiana. Ahora que no están clasificados en fútbol, todo gira en torno a Sinner y Antonelli. Y eso es algo que tenemos que controlar", dice el austriaco.

Toto siempre ha confiado en las opciones de su protegido: "Creo que es exactamente la evolución que esperábamos. Momentos de brillantez, pero también fases en las que te quieres tirar de los pelos".

"Es un camino largo. Tiene 19 años. No creo que yo a esa edad hubiera sabido ni cómo llegar solo al aeropuerto. Si comete un error, la gente dirá que quizá no es el supertalento que esperábamos", cierra Toto Wolff.

No le gusta la euforia que está generando las victorias de Kimi Antonelli. Pero es normal. Porque Italia no tiene un campeón de la Fórmula 1 desde el año 1953 con Alberto Ascari para la escudería Ferrari.