Trump avanza que la guerra "acabará rápido" tras mantener conversaciones "muy positivas" con Irán en las últimas horas

El contexto Horas antes de estas declaraciones, el mandatario confirmó que acabará con la operación 'Furia Épica' contra Irán y levantará el bloqueo en el estrecho de Ormuz si Teherán "acepta cumplir lo acordado", manteniendo, eso sí, sus amenazas de bombardear el país asiático.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confía en que la guerra en Irán terminará pronto, mientras busca un acuerdo para desbloquear el estrecho de Ormuz y detener el programa nuclear de Teherán. Trump ha afirmado que Irán ha aceptado renunciar al desarrollo de armas nucleares y ha destacado que las conversaciones recientes han sido positivas, sugiriendo un posible acuerdo inminente. Además, ha señalado que su administración se hará con el uranio enriquecido de Irán. El diálogo entre Estados Unidos e Irán, mediado por Pakistán, enfrenta obstáculos debido a las acciones militares en el estrecho de Ormuz, aunque ambos países continúan negociando.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha apostado que la guerra en Irán terminará pronto, mientras busca un acuerdo para poner fin al bloque en el estrecho de Ormuz y el programa nuclear de Teherán.

"Cuando uno ve lo que está sucediendo, lo hacemos por una razón muy importante: no podemos permitir que tengan un arma nuclear. Así que creo que la mayoría de la gente lo entiende. Entienden que lo que estamos haciendo es lo correcto y que terminará pronto", ha asegurado Trump en un mitin telefónico en apoyo del candidato republicano a gobernador de Georgia, Burt Jones.

El mandatario ha explicado que las autoridades de Irán han aceptado renunciar al desarrollo de armas nucleares y ha apuntado de nuevo a un inminente acuerdo entre los dos países tras haber mantenido "positivas" conversaciones "en las últimas 24 horas".

"Irán no puede tener armas nucleares, y no las tendrá; además, ha aceptado eso, entre otras cosas (...) Ellos quieren llegar a un acuerdo. Hemos mantenido conversaciones muy positivas en las últimas 24 horas, y es muy posible que lleguemos a un acuerdo", ha señalado en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, sin dar más detalles sobre ese supuesto intercambio.

Previamente, el inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que su Administración se hará con el uranio enriquecido de Irán. "Lo vamos a conseguir", ha dicho durante un acto celebrado en la sede de la Presidencia en honor a las madres de militares.

Diálogo con Pakistán como mediador

El mandatario ha indicado este mismo miércoles que pondrá fin a la operación 'Furia Épica' contra Irán y levantará el bloqueo en el estrecho de Ormuz si Teherán "acepta cumplir lo acordado", si bien ha reiterado sus amenazas de bombardear el país asiático.

EEUU e Irán están cerca de firmar un memorándum para poner fin a la guerra

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán para intentar alcanzar un acuerdo para el fin del conflicto en Oriente Próximo. Sin embargo, las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación de Islamabad.

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