La predicción de una extenista sobre la lesión de Carlos Alcaraz que favorece a Sinner

Rennae Stubbs, ganadora de cuatro Grand Slams en dobles, ha analizado el porvenir del tenista italiano en el calendario ATP tras la lesión de Alcaraz.

Jannik Sinner cuenta con ventaja este año para no volver a perder un solo partido e incluso ganar todos los torneos restantes en el calendario ATP. La lesión de Carlos Alcaraz en la muñeca derecha ha dejado al italiano con opciones de ganarlo todo, y por el momento no parece bajar el listón.

Sus recientes triunfos en Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid han hecho al de San Cándido invencible frente a sus rivales. "Es muy posible que él (Sinner) no pierda", ha declarado Rennae Stubbs, ganadora de cuatro Grand Slams en dobles, en 'The Rennae Stubbs Tennis Podcast'.

En concreto, la extenista australiana ha apostado por un 2026 repleto de triunfos para el italiano, en caso de que Alcaraz no regrese a las pistas. "Si Carlos Alcaraz no juega, es probable que Jannik no pierda ningún partido este año", afirma Stubbs.

"Ahora domina todos los golpes; el saque, las voleas son magníficas, su toque cerca de la red, su derecha, su revés, su movilidad, su mentalidad. Este chico es increíble", añade, halagando el estilo de juego dominante de Sinner frente a sus rivales.

Por último, Stubbs ha reiterado el hecho de que Alcaraz es el único tenista capaz de "vencerlo este año", a pesar de su lesión. "La única persona que va a vencerlo este año, durante el resto del año, es un tipo que no está jugando ahora mismo, y ese es Carlos Alcaraz. ¡Increíble!", concluye la extenista.