Los expertos de la F1 cuelan a Fernando Alonso entre los mejores en Miami a pesar de su Aston Martin

El ranking de cada carrera pone a Fernando Alonso en la novena posición con una puntuación de 6,8 a pesar de los problemas de su Aston Martin.

Los expertos de la Fórmula 1 valoran muchísimo el esfuerzo que está haciendo Fernando Alonso con un Aston Martin que sólo puede aspirar a terminar la carrera. Le han colado en el tradicional ranking como noveno clasificado, con una nota de 6,8. La misma que Oliver Bearman, de Haas.

Así analizan lo que ocurrió en el Gran Premio de Miami: "Fernando ha puesto toda su experiencia y espíritu al servicio del problemático inicio de temporada de Aston Martin-Honda en 2026".

"En el Autódromo Internacional de Miami, el bicampeón del mundo ofreció una actuación decidida, luchando hasta conseguir el puesto 152 tanto en la carrera Sprint como en el Gran Premio, lo que infunde esperanza a la nueva alianza de que hay una luz al final del túnel y que se avecinan tiempos mejores", explican los expertos.

En el ranking también destaca un Carlos Sainz que es sexto, con una nota de 7,4 puntos.

La primera posición, como no podía ser de otra manera, es para Kimi Antonelli. Una nota de 9,4. Franco Colapinto logra su mejor puntuación y posición, con un 9.