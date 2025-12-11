Antonelli, toda una sorpresa para el jefe de Mercedes: "Tienes que recordarte a ti mismo que tiene 19 años"

El piloto italiano ha superado con creces las expectativas del jefe de Mercedes pese a su temprana edad, logrando tres podios y acabando en sexta posición en el mundial de pilotos.

Pocos novatos son capaces de terminar su primer año en la Fórmula 1 como lo ha hecho Kimi Antonelli. Con 19 años, el piloto italiano ha terminado la temporada en séptima posición con tres podios a sus espaldas, y peleando la sexta posición con una leyenda del automovilismo como Lewis Hamilton.

A raíz del gran rendimiento del piloto de Mercedes, Toto Wolff, jefe de Mercedes, y Hywel Thomas, director general de Mercedes AMG High Performance Powertrains, han elogiado el gran primer año del italiano en el equipo y en la competición, pese a su temprana edad.

"En las primeras carreras demostró ser un chico increíble, con tan poca experiencia y haciéndolo muy bien. Luego tuvo un bajón y los resultados no acompañaron, y luego volvió con mucha fuerza. Realmente impresionante", destaca Thomas en el podcast de la F1, 'Beyond The Grid'.

"La cosa es que cuando hablamos con Kimi, somos brutalmente sinceros cuando es bueno y cuando es malo. Y luego te recuerdas a ti mismo que no estás sentado frente a un adulto, y tienes que recordarte a ti mismo que solo tiene 19 años", resalta Wolff sobre cómo ha sido trabajar con Antonelli.

La exigencia en la escudería alemana es muy alta. En los últimos 12 años, Mercedes ha conseguido ocho mundiales de constructores, coincidiendo con los seis campeonatos de Hamilton y el de Nico Rosberg en 2016, además de dos subcampeonatos en 2023 y 2025. Por lo que Wolff siempre intenta sacar lo mejor de sus pilotos.

"Yo dirijo Mercedes, soy responsable de esta marca en la Fórmula 1 y de las muchas personas que trabajan en ello. Así que tengo que sacar lo mejor de él para que tenga éxito en el coche, siempre teniendo un ojo en él y teniendo en cuenta que es muy joven. Es un adolescente, un profesional en el coche y eso es un aprendizaje muy interesante para nosotros también", concluía el jefe de Mercedes sobre su joven piloto.

Un inicio insólito

El joven italiano ha cerrado un primer año de ensueño, obteniendo mejores registros que tres de los cuatro campeones del mundo que hay en la parrilla. En comparación con el primer año de Fernando Alonso, Max Verstappen o Lando Norris, Antonelli ha terminado en la parte superior de la clasificación con 156 puntos en séptima posición.

En cambio, Alonso, Verstappen y Norris terminaron su año como novatos en vigesimotercera, duodécima y undécima posición, respectivamente, y sin ningún podio en todo el año. La diferencia entre los tres campeones y el piloto de Mercedes también se nota en los puntos obtenidos. Mientras Kimi registra más de 100 puntos, Max y Lando sellaron el año de su debut con 49 puntos, y Fernando no sumó ninguno.

El único campeón de la F1 en parrilla que puede eclipsar el primer año de Antonelli es Hamilton, quien terminó segundo a un punto de Kimi Raikkonen en 2007. En aquel año, el británico corría para McLaren y terminó con 109 puntos, cuatro victorias y 12 carreras en el podio.

