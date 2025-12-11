El optimismo difícil de creer de Gasly con el Alpine de 2026: "Estoy muy emocionado..."

Tras un año para olvidar en la escudería francesa, el piloto ya piensa en la temporada que viene. Afirma su satisfacción con el trabajo que están realizando en el coche y asegura, "todo pinta bien".

Finaliza una temporada muy dura para Alpine. La escudería no ha sido capaz de conseguir un coche competitivo con un motor Renault que no ha hecho más que plantear problemas. El equipo acabó último en el Mundial de Constructores, con tan solo 22 puntos, a mucha distancia de Sauber, con 60. Uno de los pilotos, Franco Colapinto, ni siquiera ha sido capaz de puntuar.

Todo esto ha empujado a Pierre Gasly a firmar la peor temporada de su carrera. El francés bromeaba tras acabar el Gran Premio de Abu Dhabi: "Ha sido la mejor noche del año", consciente, de que no volvería a conducir el A526 nunca más.

"La temporada ha sido muy dura, aún así estoy muy feliz y orgulloso de como el equipo terminó la temporada, sin un coche competitivo es fácil rendirse", declaraba el piloto tras cerrar la temporada.

Sin embargo, Gasly se mostró muy optimistade cara al 2026 con 'Planet F1': "Estamos alcanzando todos nuestros objetivos, estoy muy emocionado... Soy muy optimista con el coche que estamos construyendo, tanto en cuanto al chasis como al motor. Creo que todo pinta bien".

Para el año que viene, Alpine se despide de Renault, el motor Mercedes-AMG le sucederá. Algo que el piloto ve con buenos ojos, aunque, afirma que "es algo muy triste" y agradece a todos los trabajadores por el trabajo realizado en los últimos tres años. Un cierre final a un año desastroso para la escudería francesa, que ya trabaja en un coche capaz de impulsar a Gasly a lo más alto en 2026.