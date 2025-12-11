Mercedes no se ve favorito para 2026: "No vamos a decir que nuestro motor..."

Toto Wolff, jefe de Mercedes, dice que aunque su motor esté en lo más alto no puede confiar en derrotar a los equipos clientes: McLaren, Williams y Alpine.

Los rumores dicen que el motor Mercedes podría arrasar en el próximo reglamento de la Fórmula 1. Con permiso de Honda, claro. Pero Toto Wolff, jefe de la escudería de las flechas de plata, no quiere decir que su motor va a ser el mejor motor y avisa sobre los equipos clientes: McLaren, Williams y Alpine.

Así se pronuncia en el podcast oficial de la F1: "Nunca estamos confiados. Somos gente con el vaso medio vacío, nunca lleno...".

"Empezamos con el enemigo en casa, McLaren ha sido el mejor equipo este año, con una unidad de potencia de Mercedes y si la unidad de potencia acaba siendo superior, algo que no nos sentimos capaces de decir, tienes que vencer a Williams, McLaren y Alpine", dice el jefe de George Russell y de Kimi Antonelli.

Además, algunas escuderías como Alpine podrán trabajar con ese motor muchas más horas en el túnel de viento: "Algunos de ellos tendrán más tiempo de desarrollo en el túnel del viento por no estar tan bien en el mundial de constructores, así que algunos pueden llegar con innovaciones que nosotros no hemos detectado".

Rechaza el cartel de favorito: "No podemos dar nada por sentado incluso si nuestra unidad de potencia es la más fuerte. Los rumores siempre son peligrosos, alguien, en algún lado, algún motorista, equipo, suministrador de gasolina, nos quiere posicionar como los favoritos, pero no nos vamos a dejar llevar por ningún rumor del que se haya hablado".

Algunos pilotos con ventaja

Le preguntan a Wolff si los pilotos que más están en el simulador pueden tener una ventaja para 2026. Y él se acuerda de dos: de Russell y de Max Verstappen.

"George y los pilotos de su generación, Max... trabajan en el simulador y lo disfrutan, así que, sí. A cualquiera que le guste estar en el mundo virtual, ya sea en casa o en el simulador de la fábrica, va a tener una ventaja", cierra el jefe de la escudería Mercedes.