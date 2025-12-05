La respuesta de Russell sobre si Aston Martin puede dar la sorpresa: "Ya en 2023 encontraron..."

El piloto de Mercedes no descarta al equipo de Fernando Alonso, que ya sumó un total de ocho podios hace dos temporadas: "Fue impresionante".

El orden de parrilla de 2026 es completamente inesperado. Cualquier equipo puede estar en la parte alta de la tabla. Uno dominando o varios luchando por el título. Y en Aston Martin esperan ser candidatos con Fernando Alonso y Adrian Newey como estrellas. Hay quien recuerda lo que pasó hace dos años.

George Russell, en palabras que publica 'Marca', dice que si ya en 2023 pudieron estar arriba, no hay motivos para pensar en que no puedan repetirlo.

"En esa temporada en Aston Martin encontraron algo impresionante. Estaban por delante de Ferrari, Mercedes y McLaren", dice el piloto inglés.

A pesar de mantener reglamento, la historia cambió en 2024. Entonces Red Bull arrasó con Max Verstappen sumando su cuarto título: "La mayoría de equipos empezamos en un lugar equivocado y rehicimos el camino. Red Bull tuvo seis u ocho meses de ventaja".

¿Qué cambia en el 26?

Los coches serán muy diferentes. Y Russell espera que las debilidades del Mercedes desaparezcan. Su motor, como cuando entró la era híbrida en la Fórmula 1, podría ser su gran arma.

"Los trabajos fundamentales de las normas actuales estaban centrados en estabilizar las plataformas y reducir el rebote. En 2026 no pasará. No hay implicaciones de eso, pues son otras reglas con otras dificultades", cierra el piloto británico.