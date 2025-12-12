La 'sorpresa' de Sainz que dejó atónito al jefe de Williams: "No me avisó y me lo encontré..."

El español sorprendió a James Vowles, 'team principal' de la escudería, con un gesto a principio de temporada. El directivo británico quedó asombrado.

Carlos Sainz ha cerrado su primera temporada el Williams dejando varias actuaciones espectaculares. El español comenzó el curso con muchas dudas pero su primer podio en Bakú cambió completamente su rendimiento y el de la escudería a la hora de desarrollar el coche.

El Williams comenzó a funcionar y Sainz respondió. El ex de Ferrari comenzó a cosechar actuaciones de mucho nivel y eso no fue casualidad. James Vowles, jefe de la escudería británica, ha revelado la capacidad de trabajo que tiene Carlos: "A principios de año ocurrió algo. No me llamó, no tenía que llamarme, pero vino a la fábrica para una sesión de simulador".

"Voló temprano, y cuando lo encontré estaba sentado en el departamento de aerodinámica, con todo el equipo de aerodinámica. Estuvo reunido durante una hora y media repasando cosas. Decía cosas como: ‘Sentí esto en el coche. ¿Podéis mostrarme dónde está en los datos? Echad un vistazo aquí. Esto es lo que voy a estar mirando", reconoce Vowles en unas declaraciones recogidas para 'MundoDeportivo'.

El 'team principal' de Williams entiende que Carlos es un piloto especial: "Normalmente, a los pilotos casi tienes que pedirles que por favor paseen por la fábrica, que echen un vistazo, acompañarles en todo el camino. Pero Sainz va allí, se encuentra con el equipo de aerodinámica y se sienta con ellos".