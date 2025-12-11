Esnáider desvela en 'El Cafelito' cómo Valdano rompió su palabra cuando fichó por el Real Madrid

El exdelantero, que lo tenía hecho con el Borussia Dortmund, fichó por el conjunto blanco tras la insistencia del entonces entrenador... pero no salió como esperaba.

"Le dije que no iba a molestar más"

"¿Quién le dice que no al Real Madrid?": así le planteó Josep Pedrerol a Juan Eduardo Esnáider la duda que tuvo sobre su fichaje por el club merengue.

En 'El Cafelito', el exjugador de Real Madrid, Real Zaragoza, Atlético de Madrid, Espanyol y Real Murcia desveló que Valdano no cumplió con lo prometido.

"Me convenció para venir. Tenía todo arreglado para ir al Borussia Dortmund y él me cambió la opinión", explica el que fuera uno de los mejores delanteros de los noventa.

"¿Cómo?", le cuestionó el presentador. "Principalmente que iba a jugar, que había jugadores que no iban a jugar", replicó Esnáider.

Sin embargo, el argentino cambió su opinión: "Desde el primer partido de temporada no cumplió".

"Medio en broma se lo he dicho alguna vez, pero serio no. Sí tuve algún problemita con él en un entrenamiento. Me llamó la atención de una manera que no me gustó, le contesté mal y me fui a su oficina a hablar con él", recuerda el exjugador.

"No entendía porque no estaba así y estaba así porque hacía seis meses que no jugaba. Le dije que no iba a molestar más", zanja.