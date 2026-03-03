Atentos al vacile más inesperado de Fernando Alonso a la Fórmula 1

El bicampeón del mundo ha respondido a dos preguntas en un vídeo para la competición en las que ha destacado por su característico sentido del humor.

Fernando Alonso lo ha vuelto a hacer. El bicampeón del mundo ha vuelto a aparecer en un vídeo para la cuenta oficial de Fórmula 1 en el que les hacen diversas preguntas a los pilotos de la parrilla, y ha resaltado por su característico sentido del humor.

Desde listas de deseos, superpoderes, héroes deportivos o situaciones hipotéticas, los 22 pilotos han respondido de la forma más original y cómica. Sin embargo, más allá de las respuestas del resto de pilotos, el asturiano ha causado sensación en redes sociales con sus contestaciones.

"¿Con qué piloto de la Fórmula 1 te gustaría quedarte atrapado en un ascensor?", preguntaban a los pilotos, a lo que Fernando se ha desmarcado asegurando que "con ninguno de la parrilla".

Por último, el bicampeón ha tenido que responder a otra cuestión en la que le han preguntado lo siguiente: "¿Qué es algo que siempre has querido hacer pero que nunca has podido?".

Ante esta última pregunta, Alonso no ha dudado en sacar su lado más pícaro en su respuesta. "Cancelar estas entrevistas. Lo intento cada año...", ha concluido el asturiano entre risas junto al equipo de producción de F1.