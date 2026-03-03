España enfurece a EEUU e Israel por su postura crítica al ataque a Irán: "Échenla de la OTAN. Patéticamente débil"

Entre líneas Desde el Gobierno están dispuestos a mantenerse en su postura porque consideran que es la única que garantiza que el conflicto no escale. Se muestran convencidos de que el tiempo les dará la razón y que están en el lado correcto de la historia.

El Gobierno no recula en su negativa a que Estados Unidos utilice las bases de Morón y Rota para llevar a cabo sus ataques en Irán. La decisión, que fue trasladada este lunes por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, no ha sentado nada bien en el mundo MAGA ni en Israel, con críticas por parte del ministro de Exteriores del gobierno de Benjamin Netanyahu, Gideon Sa'ar, que se ha preguntado si Pedro Sánchez está realmente "en el lado correcto de la historia" después del agradecimiento de Irán por este posicionamiento. Su ataque ha ido un paso más allá este martes al preguntarse en su cuenta de X "qué hará ahora el pobre Sánchez" después de que "en enero le quitasen a Maduro y ahora le hayan quitado a Jamenei".

Fuentes del Gobierno admiten que han tomado una decisión de calado pero se muestran dispuestos a mantenerse firmes porque aseguran que es esta posición es la única que garantiza que el conflicto no escale. Además, recuerdan que no están solos y que otros países como Suecia, Dinamarca o Irlanda también han rechazado los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, pese a no estar en consonancia con la postura de las grandes capitales europeas.

Desde el Ejecutivo defienden que están con la mayor parte de la opinión pública, que no ve con buenos ojos este conflicto. Están convencidos de que el tiempo les va a dar la razón y que están en el lado correcto de la historia, pese a los ataques recibidos desde Israel. Para el Gobierno, la única solución pasa por la desescalada y por volver a la diplomacia.

En una entrevista en Bloomberg, Albares ha defendido que el tratado entre España y Estados Unidos establece el mecanismo y los detalles para el funcionamiento de las instalaciones de Morón y Rota, cuya soberanía es española y su uso conjunto. "No permitiremos que se utilice nuestra base para todo lo que se salga del ámbito del tratado y no cuente con el respaldo de la Carta de las Naciones Unidas", ha aseverado el ministro.

Sobre esa disparidad de opiniones y posturas respecto a los ataques contra Irán, Albares ha explicado que "cada país tiene derecho a realizar su propio análisis y su propia política exterior". "La Unión Europea y Europa deben ser una voz que establezca un equilibrio que hable sobre la desescalada, que hable sobre la protección y defensa del derecho internacional", añade.

Pataleta del mundo MAGA

Una vez conocida la postura de España, el movimiento MAGA (Make America Great Again) se ha movilizado contra nuestro país, llegando a pedir nuestra expulsión de la OTAN. El senador Lindsey Graham ha hablado de "aberración" por parte del Gobierno de Sánchez, al que considera "patéticamente débil", y critica la "indiferencia" del Ejecutivo al condenar el régimen iraní. "En momentos como éstos se descubre la verdadera naturaleza de los aliados. Espero que el actual Gobierno español sea una aberración, no la norma. La historia marcará la situación de España mientras el presidente Trump y otros intentan derrocar al régimen más sanguinario desde la Segunda Guerra Mundial", ha opinado.

Uno de los periodistas de referencia para Donald Trump, Marc Thiessen, llegó a pedir en su cuenta de X que la OTAN "expulsase" a España de la Alianza Atlántica. Mismas palabras que utilizó el influencer Joey Mannarino, que pidió "echar a España de la OTAN", añadiendo: "¡Ya es suficiente!".

Ante la negativa de España a que EEUU use las bases de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz), la Fuerza Aérea estadounidense ha trasladado desde el mediodía del domingo al menos 15 aviones de reabastecimiento aéreo estratégico KC-135 Stratotanker desde estas bases hasta Alemania y otros puntos geográficos, según datos públicos de Flightradar24.

Una decena de los KC-135 han partido de la base aérea de Morón hasta la base aérea de Ramstein, mientras que otros cinco han despegado de la base naval de Rota con destino desconocido en algunos casos al dejar de emitir su posición de manera pública.

