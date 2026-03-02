Un compañero de Fernando Alonso en Aston Martin no pierde la esperanza: "Tenemos a Newey"

Stoffel Vandoorne, piloto reserva de Aston Martin y campeón de Fórmula E, apuesta por la remontada de los británicos con la ayuda de Adrian Newey, y asegura que McLaren pasó por algo similar.

La situación en Aston Martin es muy delicada. Los retrasos en Barcelona, acompañados de los problemas con el motor Honda en Bahréin, han supuesto una hecatombe para los de Silverstone, que pone en duda su rendimiento para este año.

Con la llegada de Adrian Newey a la escudería británica, las expectativas estaban por las nubes. La presencia del ingeniero más laureado de la Fórmula 1 suponía una ventaja en el desarrollo del nuevo monoplaza, y más con un bicampeón del mundo como Fernando Alonso al volante.

Sin embargo, el invierno ha sido más duro y largo de lo esperado para los de Aston Martin. Pese a que actualmente nadie se ve capaz de apostar por ellos, tras los test de pretemporada, un integrante del equipo está decidido a no perder la esperanza.

Stoffel Vandoorne, piloto reserva de Aston Martin y actual piloto de Fórmula E, no se ve capaz de predecir el futuro de los británicos, pero se agarra a la presencia de Newey y a un precedente para confiar. "Si tuviera una bola de cristal, podría decirte, pero no lo sé", comentaba el piloto belga en una mesa redonda tras la presentación del Peugeot 9X8 del WEC en la que estuvo presente el equipo de 'Jugones'.

"En Fórmula 1 no es fácil, es uno de los entornos más competitivos que hay y las cosas pueden cambiar rápido también. Si miras a McLaren, hace un par de años eran últimos y de repente son un equipo ganador. Todo es posible, tenemos a Adrian en el equipo", señalaba Vandoorne, comparando la situación actual de Aston Martin con la de McLaren hace unos años.

Sobre la situación interna del equipo y cómo es el ambiente, el piloto y también compañero de Alonso en McLaren, asegura que "existe esa inercia positiva que puede cambiar las cosas radicalmente".

Por último, Vandoorne ha destacado que tiene mucho trabajo por delante en unos meses que no serán fáciles de digerir. "La simple realidad es que tenemos que mantener la cabeza abajo, trabajar duro y encontrar rendimiento. Los test han sido difíciles. No estamos al nivel que queremos estar en este momento y tenemos mucho trabajo por delante en este inicio de temporada", concluye el piloto reserva.