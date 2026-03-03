Ángela Molina protagoniza la campaña del 8M de Igualdad contra el discurso de las 'mujeres de alto valor': "Suena a 1950"

En los últimos años han proliferado en redes sociales 'influencers' que tratan de quitarle valor a la figura de la mujer recuperando estereotipos de los años 50. La campaña de Igualdad para el 8M los pone en el foco.

En formato guía, pedagógicos, formativos: así se presentan algunos 'influencers', hombres que han utilizado la explosión de las redes sociales en el último año para tratar de relegar a la mujer a espacios de los que la mujer ya ha salido, alegando el "alto valor" que les otorgan características como feminidad, familiaridad y modestia. Estos personajes divulgan sus vídeos en los que hablan de 'mujeres de alto valor' que acaban llegando a los ojos y oídos de los más jóvenes, que pueden llegar a percibirlos como realistas. Todo esto, en un contexto complicado, en el que el feminismo entre los jóvenes se encuentra en mínimos y en el que más de la mitad de los hombres jóvenes lo ven como una "herramienta de manipulación política", según el último barómetro de FAD Juventud.

Es contra este discurso contra el que se presenta la campaña del 8M del Ministerio de Igualdad, con la actriz Ángela Molina como protagonista. En ese mismo formato, Molina va enumerando lo que se espera de una mujer de alto valor: "Cuida su apariencia, se esfuerza por vestir bien sin buscar llamar la atención, con modestia. Van arregladas hasta para ir al supermercado. Son femeninas, agradables, familiares y emocionalmente receptivas. Son exclusivas y saben que lo que puede tener todo el mundo no tiene valor", se la escucha, mientras se desviste en su casa antes de musitar un doloroso "Mamma mía...". "Son puras, sumisas y fieles". Molina se ríe.

"Este manual se ha creado a partir de publicaciones de 2025 aunque suene a 1950" finaliza la actriz. El cierre del spot, con una explicación del término, popularizado en redes sociales "por discursos machistas" que indica "cómo debe comportarse una mujer". 'Mujeres de alto valor. No dejaremos que el pasado avance' es el lema de la campaña que han presentado, en la misma semana del Día de la Mujer, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro.

La campaña se centra en estos fenómenos, como el de las tradwives, las jóvenes que aspiran a ser tratadas como princesas, o las que se denominan mujeres de alto valor, promoviendo una feminidad ligada a la sumisión, a la vuelta de las mujeres a la órbita doméstica y a la dependencia económica del hombre. "Detrás de lo que parece una moda, hay un proyecto ideológico, surgido del ecosistema de la ultraderecha que idealiza a la mujer sumisa y que vuelve a ensalzar la autoridad masculina", ha explicado Redondo, subrayando cómo estamos asistiendo al impulso, por parte de los tecnoligarcas y la fachosfera a la "vuelta a los roles de género tradicionales".

La ministra ha recordado cómo la violencia digital está usándose como "arma arrojadiza" contra mujeres y niñas. Con esta campaña, el Ministerio pretende reconocer "todo el avance feminista a través de las entidades, los movimientos feministas o las asociaciones que han contribuido a llegar hasta aquí".

"Desde luego, vamos a seguir con ellas avanzando hacia una democracia libre de violencias y de igualdad real y efectiva", ha querido dejar claro Redondo. Guijarro también ha hecho referencia a estos mensajes que circulan en redes sociales, que se presentan como "discursos bien envueltos", que apelan a la tradición, a la estética y a la normalidad "pero lo que venden es obediencia". "Lo que ponen en riesgo son derechos conseguidos con décadas de lucha feminista, política y social".

