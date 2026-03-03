Ahora

Casa de la moneda británica

Las Spice Girls vuelven... en forma de moneda: Reino Unido celebra el 30 aniversario de su álbum debut

Los detalles The British Royal Mint, la casa de la moneda británica, rinde homenaje al grupo femenino que "más vendido de todos los tiempos", lanzando una moneda coleccionable de cinco libras.

Imagen de archivo de las Spice Girls.Imagen de archivo de las Spice Girls.Getty
Las Spice Girls vuelven en forma de moneda 30 años después de haber revolucionado el mundo con su single 'Wanabbe'. Reino Unido ha decidido celebrar este aniversario lanzando una moneda que se puede comprar en su web.

The British Royal Mint, la casa de la moneda británica, ha anunciado el lanzamiento de una moneda coleccionable de cinco libras con la que quieren rendir homenaje al grupo femenino que "más ha vendido de la historia".

Desde 1996, cuando alcanzaron el número uno en 37 países, las Spice Girls impulsaron el fenómeno Girl Power que inspiró a millones de personas. Un hecho que ahora quieren recordar de esta forma.

"Es una moneda conmemorativa que honra a las legendarias Spice Girls y celebra 30 años desde que su single debut, 'Wannabe', impulsó a las chicas a la cima de las listas en más de 30 países", han explicado en redes sociales.

El llamativo, creado por el artista Ffion Gwillim, captura a los cinco miembros posando en silueta, junto a sus autógrafos auténticos, inmortalizando el fandom y la nostalgia de los 90, con el retrato del rey Carlos III en el anverso. La más barata, con gastos de envío a España, sale por unos 30 euros.

Además, se lanzan cinco diseños de empaque de edición limitada, cada uno limitado a 15.000 monedas en todo el mundo, que representan a una integrante diferente del grupo: Baby Spice, Ginger Spice, Posh Spice, Scary Spice y Sporty Spice.

