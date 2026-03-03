Las Spice Girls vuelven... en forma de moneda: Reino Unido celebra el 30 aniversario de su álbum debut

Los detalles The British Royal Mint, la casa de la moneda británica, rinde homenaje al grupo femenino que "más vendido de todos los tiempos", lanzando una moneda coleccionable de cinco libras.

Las Spice Girls celebran su 30 aniversario con una moneda conmemorativa emitida por The British Royal Mint. Esta moneda coleccionable de cinco libras rinde homenaje al grupo femenino más vendido de la historia, que alcanzó el número uno en 37 países con su single debut 'Wannabe'. El diseño, creado por el artista Ffion Gwillim, presenta a las cinco integrantes en silueta junto a sus autógrafos, capturando la esencia de los años 90. La moneda más económica, con envío a España, cuesta alrededor de 30 euros. Además, hay cinco empaques de edición limitada, cada uno dedicado a una integrante del grupo.

