El Gran Premio de Australia de Fórmula 1 se pronuncia ante el conflicto entre Irán, EE.UU e Israel: ¿Se verá afectado?

Travis Auld, jefe de la Fórmula 1 australiana, ha afirmado que está "realmente confiados" en que el primer Gran Premio del año se pueda disputar sin problemas.

El conflicto bélico en el que están inmersos Irán, Estados Unidos e Israel está teniendo consecuencias directas en el mundo del deporte.

Este fin de semana arranca el Mundial de Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia y hay cierta incertidumbre en torno a si los equipos podrán llegar a tiempo y con todo lo necesario a Melbourne.

Eso sí, desde la organización han hecho una llamada a la calma. El jefe de la Fórmula 1 australiana, Travis Auld, ha afirmado que "todos estarán aquí listos para la carrera".

Auld asegura que están "realmente confiados" con que el GP discurra con normalidad a pesar de que en "las últimas 48 horas han requerido algunas reorganizaciones de vuelos".

"Tengo entendido que todo está decidido, todos estarán aquí listos para la carrera y los aficionados no notarán ninguna diferencia", ha añadido en declaraciones a 'Channel Nine'.

"Toda la carga está aquí y lista para ser transportada. Estamos en una situación en la que estamos realmente seguros de que no habrá impacto", ha explicado.

Paralelamente, la Fórmula 1 se encuentra "monitoreando de cerca" el conflicto ya que en el horizonte están las citas de Bahréin (12 de abril) y Arabia Saudí (19 de abril) tras China y Japón.

Tal y como recoge la 'BBC', un portavoz de la F1 dijo: "Nuestras próximas tres carreras son en Australia, China y Japón, no en Oriente Medio; esas carreras no se celebrarán hasta dentro de varias semanas".

"Como siempre, seguimos de cerca cualquier situación como esta y trabajamos en estrecha colaboración con las autoridades pertinentes", añadió.