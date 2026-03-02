Ahora

"Las últimas 48 horas han requerido..."

El Gran Premio de Australia de Fórmula 1 se pronuncia ante el conflicto entre Irán, EE.UU e Israel: ¿Se verá afectado?

Travis Auld, jefe de la Fórmula 1 australiana, ha afirmado que está "realmente confiados" en que el primer Gran Premio del año se pueda disputar sin problemas.

Salida GP de Australia F1Salida GP de Australia F1Getty

El conflicto bélico en el que están inmersos Irán, Estados Unidos e Israel está teniendo consecuencias directas en el mundo del deporte.

Este fin de semana arranca el Mundial de Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia y hay cierta incertidumbre en torno a si los equipos podrán llegar a tiempo y con todo lo necesario a Melbourne.

Eso sí, desde la organización han hecho una llamada a la calma. El jefe de la Fórmula 1 australiana, Travis Auld, ha afirmado que "todos estarán aquí listos para la carrera".

Auld asegura que están "realmente confiados" con que el GP discurra con normalidad a pesar de que en "las últimas 48 horas han requerido algunas reorganizaciones de vuelos".

"Tengo entendido que todo está decidido, todos estarán aquí listos para la carrera y los aficionados no notarán ninguna diferencia", ha añadido en declaraciones a 'Channel Nine'.

"Toda la carga está aquí y lista para ser transportada. Estamos en una situación en la que estamos realmente seguros de que no habrá impacto", ha explicado.

Paralelamente, la Fórmula 1 se encuentra "monitoreando de cerca" el conflicto ya que en el horizonte están las citas de Bahréin (12 de abril) y Arabia Saudí (19 de abril) tras China y Japón.

Tal y como recoge la 'BBC', un portavoz de la F1 dijo: "Nuestras próximas tres carreras son en Australia, China y Japón, no en Oriente Medio; esas carreras no se celebrarán hasta dentro de varias semanas".

"Como siempre, seguimos de cerca cualquier situación como esta y trabajamos en estrecha colaboración con las autoridades pertinentes", añadió.

Las 6 de laSexta

  1. Ataque de EEUU e Israel a Irán, en directo | Más de 550 muertos en Irán desde el inicio de los ataques de EEUU e Israel, según la Media Luna Roja
  2. Albares defiende la postura "coherente" de España tras el ataque a Irán y advierte: "Esto no va de democracia, va de otras cosas"
  3. Fuertes caídas en las bolsas europeas tras el ataque a Irán: el Ibex 35 se desploma un 2,9% en la apertura
  4. Zapatero niega haber facilitado el rescate de Plus Ultra: "No, en absoluto"
  5. Manu Sánchez, el "payaso serio" que se muere de risa: "Me ha llegado la hostia del cáncer y no he podido deshacerme del humor"
  6. Shakira se consagra en el Zócalo ante 400.000 personas y logra el mayor hito de su gira latinoamericana