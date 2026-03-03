Ahora

Llevado al Consejo de Ministros

Mapa de la 'Manosfera' y la violencia digital contra la mujer: el 80% de las jóvenes españolas ha sufrido acoso en redes

Los detalles La violencia digital contra las mujeres es una constante generalizada que busca "disciplinar" y que erosiona la calidad democrática de los países. Un informe del Ministerio de Igualdad dibuja el mapa mundial del acoso en el mundo digital. Incel, PUA, MGTOW o Forocoches son los grupos señalados en ese espacio de odio y acoso a la mujer.

Tipologías de la 'Manosfera'
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Insultos, acoso, amenazas, discursos de odio y un largo etc. de violencia digital es lo que se encuentran de forma habitual las mujeres en las redes sociales. Un informe del Ministerio de Igualdad arroja conclusiones como la existencia de una prevalencia alarmante de esas prácticas en el ámbito digital. El 70% de las denuncias en canales especializados corresponden a violencia digital contra las mujeres. Y 8 de cada 10 mujeres jóvenes (entre 16 y 24 años) han sufrido acoso en redes. Y una de cada 5 niñas de la Unión Europea sufre abuso sexual en línea.

El fenómeno afecta muy directamente a mujeres con voz pública como políticas, periodistas y activistas, con "campañas de desprestigio". Más de un 58% de las europarlamentarias ha sufrido violencia online y el 46,9% amenazas de muerte o violación. En el caso de las periodistas, el dato de las que han sufrido violencia alcanza el 73%.

Los ataques suelen ser sexistas y centrados en su apariencia, no en sus ideas, y tienen una finalidad disciplinadora que conduce a menudo al abandono del espacio digital por parte de ellas, con el consiguiente empobrecimiento del debate público y la erosión de la calidad democrática. En general, las formas de violencia contra las mujeres en el ámbito digital son el acoso o stalking, amenazas, los contenidos generados con Inteligencia Artificial (deepfakes), el doxing (forma de ciberbullying que usa información o registros confidenciales para el acoso o estafas financiera), la difusión no consentida de imágenes íntimas o las campañas de descrédito de las mujeres.

El mecanismo de agresión se articula a través de la 'Manosfera' y se amplifica mediante algoritmos que premian la polarización, señala el documento. Ante esas realidades, se propone una hoja de ruta basada en la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la regulación de plataformas y la educación preventiva.

No es la primera vez que en laSexta hablamos de Incels o de espacios como Forocoches. Este informe del Ministerio con evidencia científica muestra el mapa de acoso del mundo digital. Ese ecosistema internacional de misoginia organizada que refuerza el orden patriarcal mediante dinámicas digitales.

Son los grupos que dominan la conocida como 'Manosfera', ese espacio donde se odia, acosa y agrede a la mujer. Se señala los Incel, PUA (Pick Up Artists, artistas de la seducción enfocada a manipular y dominar después a las mujeres), MGTOW (Men Going Their Own Way, por sus siglas en inglés), Forocoches y los influencers antifeministas. Sus insultos favoritos son 'charos', 'feminazis' o 'todas putas'.

El informe también aborda el uso de redes en la infancia y adolescencia. Así, subraya que el 75% de niños (1-12 años) supera el límite recomendado de pantallas y que la edad media de acceso al móvil es de 10,8 años. También avisa de que el 31,9% mantiene sus perfiles en redes sociales públicos y que el 79,2% sigue a influencers.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Ataque de EEUU e Israel a Irán, en directo | Israel aumenta su presencia militar en el sur del Líbano e Irán ataca la embajada de EEUU en Riad
  2. España enfurece a EEUU e Israel por su postura crítica al ataque a Irán: "Échenla de la OTAN. Patéticamente débil"
  3. El Ibex 35 registra a estas horas una caída del 4% y ya es la bolsa europea que más sufre la escalada bélica
  4. España crea 97.004 nuevos puestos de trabajo en febrero y marca récord de mujeres afiliadas
  5. Detenido un hombre en Zamora por maltratar y retener a su mujer en una vivienda contra su voluntad
  6. Las Spice Girls vuelven... en forma de moneda: Reino Unido celebra el 30 aniversario de su álbum debut