Mapa de la 'Manosfera' y la violencia digital contra la mujer: el 80% de las jóvenes españolas ha sufrido acoso en redes

Un informe del Ministerio de Igualdad destaca la alarmante prevalencia de violencia digital contra las mujeres en las redes sociales, con el 70% de las denuncias en canales especializados relacionadas con este tipo de violencia. Ocho de cada diez mujeres jóvenes han sufrido acoso en línea, y una de cada cinco niñas en la Unión Europea ha enfrentado abuso sexual digital. Mujeres con voz pública, como políticas y periodistas, son blanco frecuente de campañas de desprestigio, con un 73% de periodistas afectadas. Los ataques, generalmente sexistas, buscan disciplinar y desalentar su participación digital, empobreciendo el debate público. La 'Manosfera', un espacio de misoginia organizada, amplifica estos ataques mediante algoritmos que favorecen la polarización. El informe propone aplicar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, regular plataformas y fomentar la educación preventiva. Además, advierte sobre el uso excesivo de pantallas en la infancia y adolescencia, con un 75% de niños superando el límite recomendado.

Insultos, acoso, amenazas, discursos de odio y un largo etc. de violencia digital es lo que se encuentran de forma habitual las mujeres en las redes sociales. Un informe del Ministerio de Igualdad arroja conclusiones como la existencia de una prevalencia alarmante de esas prácticas en el ámbito digital. El 70% de las denuncias en canales especializados corresponden a violencia digital contra las mujeres. Y 8 de cada 10 mujeres jóvenes (entre 16 y 24 años) han sufrido acoso en redes. Y una de cada 5 niñas de la Unión Europea sufre abuso sexual en línea.

El fenómeno afecta muy directamente a mujeres con voz pública como políticas, periodistas y activistas, con "campañas de desprestigio". Más de un 58% de las europarlamentarias ha sufrido violencia online y el 46,9% amenazas de muerte o violación. En el caso de las periodistas, el dato de las que han sufrido violencia alcanza el 73%.

Los ataques suelen ser sexistas y centrados en su apariencia, no en sus ideas, y tienen una finalidad disciplinadora que conduce a menudo al abandono del espacio digital por parte de ellas, con el consiguiente empobrecimiento del debate público y la erosión de la calidad democrática. En general, las formas de violencia contra las mujeres en el ámbito digital son el acoso o stalking, amenazas, los contenidos generados con Inteligencia Artificial (deepfakes), el doxing (forma de ciberbullying que usa información o registros confidenciales para el acoso o estafas financiera), la difusión no consentida de imágenes íntimas o las campañas de descrédito de las mujeres.

El mecanismo de agresión se articula a través de la 'Manosfera' y se amplifica mediante algoritmos que premian la polarización, señala el documento. Ante esas realidades, se propone una hoja de ruta basada en la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la regulación de plataformas y la educación preventiva.

No es la primera vez que en laSexta hablamos de Incels o de espacios como Forocoches. Este informe del Ministerio con evidencia científica muestra el mapa de acoso del mundo digital. Ese ecosistema internacional de misoginia organizada que refuerza el orden patriarcal mediante dinámicas digitales.

Son los grupos que dominan la conocida como 'Manosfera', ese espacio donde se odia, acosa y agrede a la mujer. Se señala los Incel, PUA (Pick Up Artists, artistas de la seducción enfocada a manipular y dominar después a las mujeres), MGTOW (Men Going Their Own Way, por sus siglas en inglés), Forocoches y los influencers antifeministas. Sus insultos favoritos son 'charos', 'feminazis' o 'todas putas'.

El informe también aborda el uso de redes en la infancia y adolescencia. Así, subraya que el 75% de niños (1-12 años) supera el límite recomendado de pantallas y que la edad media de acceso al móvil es de 10,8 años. También avisa de que el 31,9% mantiene sus perfiles en redes sociales públicos y que el 79,2% sigue a influencers.

